Árbitros da CBF promovem protesto após episódio de agressão na segunda divisão do RS

Os confrontos do Brasileirão neste final de semana e outras competições coordenadas pela CBF terão uma manifestação dos árbitros. Em protesto pela agressão a Rodrigo Crivellaro na segunda divisão do Campeonato Gaúcho, os responsáveis pelas partidas se ajoelharão antes do início de cada confronto.

Os árbitros avisarão os capitães antes do minuto de silêncio sobre o protesto. Ajoelhadas, as equipes de arbitragens erguerão os apitos. Os atos incluirão até os responsáveis pelo VAR.

Crivellaro foi agredido pelo jogador William Ribeiro durante o duelo entre São Paulo-RS x Guarani-VA na noite de segunda-feira, em jogo válido pela Série A2 do Campeonato Gaúcho – equivalente à segunda divisão do Rio Grande do Sul –, e precisou ser levado às pressas para um hospital, de onde já recebeu alta.

O árbitro sofreu uma lesão ligamentar na vértebra C6 e pode passar por uma cirurgia. O procedimento estava previsto para quinta-feira passada, mas a junta médica em Santa Maria, onde Crivellaro reside, adiou após avaliação. Um novo exame ocorrerá semana que vem.

Crivellaro ficará pelo menos três meses afastado do futebol e terá de usar colar cervical durante o período. William Ribeiro, que foi detido pela Polícia Militar ainda no local, recebeu liberdade provisória após audiência de custódia na tarde de terça-feira, em Venâncio Aires. O Ministério Público promete recorrer da decisão.

Confira o texto de manifestação da Comissão de Arbitragem:

"Todos nós ficamos completamente chocados e estarrecidos com as imagens que correram o mundo de nosso colega Rodrigo Crivellaro sendo covarde e incompreensivelmente agredido num jogo de futebol.

Como sinal de apoio à ele, repúdio ao agressor e alerta a sociedade acreditamos que precisamos mostrar que não há mais espaço no futebol brasileiro para cenas deprimentes como estas.

Com apoio total do presidente da CBF estamos nos juntando ao protesto que será realizado no RS. Em todos os jogos desta rodada em competições coordenadas pela CBF mostraremos a união de nossa classe marcando posicionamento firme em todos os gramados brasileiros.

Seguiremos o protocolo sugerido:

1. Antes do minuto de silêncio os capitães serão avisados do protesto.

2. Logo após o minuto de silêncio centrais, quartos e quintos árbitros ficarão de joelhos conforme ilustração anexa. Assistentes fazem o mesmo com suas bandeiras e equipes de vídeo refletem na cabine a mesma ação.

3. Centrais lançarão em súmula o seguinte texto: Durante o minuto de silêncio, em nome da paz no futebol, a equipe de arbitragem realizou protesto contra a agressão sofrida pelo árbitro Rodrigo Crivellato.

Somos uma família!

Somos unidos e fortes!

Com meu respeito a CORAGEM e DEDICAÇÃO das senhoras e senhores

Leonardo Gaciba - Presidente da Comissão de Arbitragem da CBF"

