Associação Internacional de Surfe quer incluir o esporte nas Paralimpíadas de 2028

(Foto: ISA / Pablo Jimenez)





A Associação Internacional de Surfe (ISA) quer incluir o esporte nos Jogos Paralímpicos de Los Angeles, nos Estados Unidos. A decisão de tentar incluir o para-surfe nas paralimpíadas de 2028 veio depois da associação não conseguir inscrever o esporte para os Jogos Paralímpicos de Paris, em 2024.

O esporte já faz parte do programa olímpico desde os Jogos de Tóquio, que aconteceram em julho deste ano. E o sucesso da modalidade nas Olimpíadas fez com que a Associação Internacional de Surfe sonhasse com uma chance também nas Paralimpíadas.

- Após testemunhar o entusiasmo e a juventude que o surfe injetou nos Jogos Olímpicos no Japão, estamos mais motivados do que nunca para incluir o surfe paralímpico nos Jogos Paralímpicos. Sabemos que o surfe paralímpico pode entregar a mesma positividade e o mesmo impacto que o surfe levou para Tóquio. - afirmou o presidente da associação, Fernando Aguirre

De acordo com Aguirre, a associação está conversando com o comitê organizador de Los Angeles 2028 com o intuito de tentar inserir o esporte no programa paralímpico.

Globo Esporte