Athletico anuncia Alberto Valentim como o novo técnico para a vaga de António Oliveira

O Athletico anunciou Alberto Valentim como seu novo técnico. Ex-lateral do clube, ele tem a experiência de ter comandado Bragantino, Pyramids, Vasco, Avaí, Botafogo e Cuiabá. Alberto estava sem clube desde a saída da equipe mato-grossense, em 29 de maio.

Alberto Valentim assume com o Athletico no nono lugar do Brasileirão, com 30 pontos, na semifinal da Copa do Brasil (enfrenta o Flamengo nos dias 20 e 27 de outubro) e na finalíssima da Sul-Americana (joga contra o Bragantino em 20 de novembro).

Segundo o clube, Alberto Valentim chega ao CT Caju nesta sexta-feira para firmar o vínculo. Ele será apresentado ao grupo de atletas na manhã deste sábado. Depois, vai acompanhar ao jogo do Athletico contra o Flamengo, às 16h de domingo, no Maracanã.

O Furacão estava atrás de um técnico desde a saída de António Oliveira, em 9 de setembro. Nessas três semanas desde então, Paulo Autuori e Bruno Lazaroni vinham dividindo as funções.

Após o 2 a 0 sobre o Peñarol, pela Sul-Americana, Autuori sinalizou que o novo técnico estava próximo mesmo de ser anunciado. Apesar da boa fase, Autuori não queria mais trabalhar como técnico e cobrava a diretoria - internamente - para a contratação de um técnico.

