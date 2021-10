ATP anuncia investigação e classifica como "graves" acusações da ex-namorada de Zverev

(Foto: Clive Brunskill / Getty Images)





A polêmica envolvendo o alemão Alexander Zverev e sua ex-namorada, Olya Sharypova, ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira (4). E um daqueles bem importantes. Depois de receber críticas pelo não envolvimento na situação considerada bastante delicada, a ATP emitiu um comunicado e anunciou estar investigando de forma independente as acusações de agressão por parte da russa, que disse ter sofrido física e psicologicamente durante o relacionamento com o número 4 do mundo.

- Uma investigação interna com relação às acusações sobre Alexander Zverev no Masters 1000 de Xangai está em curso. A ATP repudia totalmente qualquer forma de violência ou abuso e vai investigar as acusações feitas durante o torneio - disse a entidade em um trecho da nota.

CEO da ATP, Massimo Calvelli classificou as acusações feitas pela ex-namorada do tenista como graves e destacou a necessidade de estar presente nas investigações. De acordo com ele, Zverev sabe do posicionamento da entidade.

- As acusações feitas a Alexander Zverev são graves e temos a responsabilidade de lidar com elas. Esperamos que a nossa investigação nos permita estabelecer os fatos e determinar o que deve ser feito em seguida. Sabemos que o Zverev aceita nossa investigação e que negou todas as acusações. Vamos monitorar qualquer desenvolvimento legal depois de uma injunção preliminar obtida por Zverev nos tribunais alemães - frisou.

Relembre o caso

No ano passado, a russa que namorou com Zverev entre 2018 e 2019 já havia acusado o alemão de agressão. Na época, o tenista fez um post em seu Instagram negando as acusações e dizendo que, como eram falsas, não afetavam em nada sua vida. Em nova atualização do caso, o jornalista Ben Rothenberg revelou inclusive prints cedidos por Sharypova que mostravam hematomas no braço e no rosto.

De acordo com a russa, as agressões não ficaram restritas ao US Open e a Laver Cup, como dito anteriormente. Vale lembrar que, em Nova York, ela disse ter saído correndo de seu quarto de hotel no Lotte New York Palace e fugido, descalça, para a rua. Em sua acusação, os episódios voltaram a se repetir no Masters 1000 de Xangai, em outubro, logo depois da estreia de Zverev no torneio.

- Ele ficou irritado por eu ter deixado frutas em cima da mesa de massagem dele e me tratou muito mal. Tive uma queda de açúcar e tomei insulina para voltar a me sentir bem, e ele assim que eu melhorei me tratou muito mal, me ofendeu e disse para eu arrumar as minhas malas e voltar para a Rússia. Eu fui tomar banho e, ao sair, ainda nua, ele me socou na cara e nos braços - comentou.

Sharypova afirmou também que o pai de Zverev apareceu no quarto minutos depois para avisar que ela deveria deixar o hotel por não ser mais "necessária". Além disso, a chantageou com fotos que poderiam comprovar que ela havia agredido seu filho. As agressões aconteceram no dia 9 de outubro, disse a russa.

No dia seguinte, em sua partida em Xangai, o alemão apareceu com arranhões no pescoço, que de acordo com Sharypova foram causados por ela ao tentar se defender dos socos. Na reportagem, a russa citou toda a angústia e sofrimento que passou nessa época.

- Queria morrer, me matar. Eu chorava todos os dias. Tinha medo pela minha vida. Ele disse coisas tipo: "Espero que você morra, você deveria ter morrido ontem, mas não no meu quarto. Se você quer morrer, pode tomar insulina e ir morrer na rua porque não quero problemas. Eu não quero mais lidar com você" - desabafou.

Em suas declarações, Sharypova citou também as chantagens emocionais e controles psicológicos feitos pelo alemão. Discursos como "você não me ama?" eram corriqueiros para fazer com que ela se sentisse culpada. Depois de muito tempo calada e sem saber o que fazer, ela decidiu expor o caso, mas sem focar em buscar punições ao número 4 do mundo.

Depois, veio a resposta de Zverev. Através de um comunicado em suas redes sociais, o alemão negou prontamente ter abusado de Sharypova de qualquer forma, afirmou não ter cometido nenhuma agressão e disse já ter entrado em contato com advogados para cuidarem do caso após o jornalista Ben Rothernberg publicar a entrevista com sua ex-namorada.

- Já coloquei meus advogados da Alemanha e dos EUA no caso . Eles já conseguiram uma liminar contra a fonte e o autor que publicou essas alegações falsas. A corte seguiu nossas alegações. As acusações são falsas e difamatórias. Os advogados já iniciariam procedimentos contra a fonte e o autor. Eu categoricamente e sem equívoco nego ter abusado da Olya . Ainda apoio a criação de uma política contra a violência doméstica por parte da ATP. Não vou mais entrar nesse assunto - apontou o campeão olímpico.

