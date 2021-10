Austrália abre 2 a 0, mas seleção brasileira arranca empate em amistoso

(Foto: Thais Magalhães/CBF)





Após um primeiro amistoso apático, o Brasil reagiu e voltou para o segundo confronto com outra postura. A equipe de Pia Sundhage saiu perdendo no primeiro tempo, mas foi superior às adversárias. Só faltou o gol. Na segunda etapa, voltou sem muita atenção, tomando o 2 a 0. A reação veio, a entrega do primeiro tempo também, e a seleção brasileira conseguiu arrancar o empate.

O JOGO

O Brasil começou a partida pressionando a Austrália. Mas, os 10 minutos, após uma cobrança de escanteio, a bola foi disputada na área e sobrou com Polkinghorne, que pegou de primeira e abriu o placar - assim como no primeiro amistoso. A seleção brasileira continuou apertando, mas não conseguia finalizar. Ao todo, foram 54% de posse de bola e o dobro de tentativas de gol.

Na volta do intervalo, a seleção de Pia Sundhage parecia desatenta. Aos quatro minutos, Fowler acertou uma bola na trave, quase ampliando o placar. Três minutos depois, Carpenter colocou na frente para Sam Kerr. Ela recebeu, tirou da marcação, chutou bem, marcando o segundo da Austrália. O Brasil, então, retomou a postura do primeiro tempo, voltou a pressionar e o primeiro gol saiu aos 19. Após cobrança de escateio de Marta, Tamires cabeceou, diminuindo o placar. Depois, aos 25, Júlia avançou pela lateral, passando para Tamires. A lateral chutou no travessão, e Debinha pegou a sobra, empatando para o Brasil.

Globo Esporte