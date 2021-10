Bárbara Domingos é 1ª brasileira a ir à final individual no Mundial

Bárbara Domingos alcançou um feito histórico ao se tornar a primeira brasileira a se classificar a uma final individual em uma edição do Campeonato Mundial de ginástica rítmica. Em Kitakyushu, no Japão, a ginasta alcançou 69,800 nos aparelhos e avançou à decisão em 13º lugar. Na competição, as melhores 18 atletas se classificam para a final. A decisão individual geral está programada para as 2h30 da manhã de sábado (horário de Brasília).

Depois de terminar o primeiro dia na 11ª posição, com 23,550 no arco e 23,750 na bola, Bárbara fez uma bela apresentação na fita: 20,500, com a coreografia ao som de samba. Depois, nas maças, a brasileira confirmou a classificação com 22,500. É o melhor resultado de uma competidora das Américas em Kitakyushu. A segunda soma mais alta de uma representante do continente pertence a Evita Griskenas, dos Estados Unidos, que obteve 63,000.

- Estou me sentindo muito feliz. Não me caiu a ficha ainda a respeito da importância desse resultado. É tudo muito novo, mas tenho a certeza de que isso é resultado de um trabalho muito intenso nosso. Não só meu, mas de toda uma equipe técnica atrás de mim. Sem eles, com certeza não estaria no nível em que estou hoje. Querendo ou não, estar entre as 18 melhores do mundo....não tem o que dizer! - afirmou.

Ana Luisa Neiva, outra brasileira, estreante em Mundial, se classificou na 35ª posição, com 20,900 no arco, 22,150 na bola, 17,850 nas maças e 17,200 na fita, somando 60,900.

O melhor resultado anterior do Brasil no atual formato de competição havia sido com a própria Bárbara, no Mundial de 2019, em Baku, quando terminou em 31ª posição. Em toda a história da competição, a colocação mais avançada obtida por uma brasileira pertence a Inês Oliveira, no Mundial de 1975, em Madrid. Num sistema de pontuação diferente, ela terminou na 16ª posição no individual geral. As ginastas se apresentavam uma única vez, com as notas já valendo para a classificação final.

Globo Esporte