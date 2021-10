Barcelona renova até 2027 com Ansu Fati com multa rescisória de 1 bilhão de euros

Buscando a reconstrução, o Barcelona deu início a um forte projeto para resguardas as suas jovens joias. O atacante Ansu Fati, de 18 anos, assinou um novo vínculo com o clube catalão até 2027. A multa rescisória do camisa 10 é mais alta da história do Barça: 1 bilhão de euros (cerca de R$ 6,3 bilhões), mesmo valor estipulado para Pedri, que também renovou contrato recentemente.

Os jogadores integram a lista das 20 maiores multas rescisórias do futebol mundial, ocupando o primeiro lugar junto com Benzema e Gareth Bale, do Real Madrid. Ansu Fati atuou durante o segundo tempo na vitória por 1 a 0 do Barça sobre o Dínamo de Kiev, nesta quarta, pela Liga dos Campeões.

Herdeiro da mítica camisa 10 de Messi, Fati já soma 15 gols e seis assistências em 48 jogos pelo time principal do Barcelona. O atacante espanhol estreou na equipe profissional em 2019, quando tinha apenas 16 anos e, desde então, tem batido recordes.

Na Liga dos Campeões, o jovem tornou-se, aos 16 anos e 321 dias, o jogador de futebol mais jovem do time espanhol a disputar a competição. Ele marcou seu primeiro gol no torneio aos 17 anos e 40 dias, o mais jovem a balançar as redes na Champions.

Fati ficou quase um ano afastado dos gramados após uma grave lesão no joelho em novembro do ano passado. Ele retornou no último dia 26 de setembro, contra o Levante.

O Barcelona vai oficializar a renovação nesta quinta-feira, em evento no Camp Nou, quando Ansu Fati também deve dar uma entrevista coletiva. O contrato anterior do jovem atacante ia até 2022.

Globo Esporte