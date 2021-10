Brasil vence o Cazaquistão de virada e fica em 3° no Mundial de Futsal

(Foto: Thais Magalhães/CBF)





O Brasil parecia que se despediria da Copa do Mundo da Lituânia com derrota. Depois de jogar mal o primeiro tempo e ir para o intervalo perdendo por 1 a 0 para o Cazaquistão, a seleção "achou" o empate no início da segunda etapa num gol contra bizarro do fixo Taynan, brasileiro naturalizado cazaque. Pouco depois, Gadeia teve um gol anulado após revisão do vídeo. Para piorar a situação, o Cazaquistão fez 2 a 1 na sequência. Só que, dessa vez, a camisa brasileira pesou. E muito. Intenso nos minutos finais, o Brasil virou a partida e venceu por 4 a 2, ficando com o terceiro lugar.

Além do gol contra de Taynan, marcaram para o Brasil: Rodrigo, Ferrão e Lé. Akbalikov e Taynan - dessa vez a favor - balançaram a rede para os cazaques, que contam também com os brazucas Léo Higuita, Douglas e o técnico Kaká.

Esta foi a segunda vez que o Brasil venceu uma disputa do terceiro lugar na Copa do Mundo Fifa. A outra foi em 2004, em Taipé, quando os brasileiros desbancaram a Argentina. O próximo Mundial de Futsal acontece em 2024. A sede ainda não está definida.

Cazaquistão na frente

A primeira boa chance da partida foi do Brasil, uma finalização de Rodrigo rente à trave. Aos três minutos, Gadeia encontrou Rodrigo dentro da área, e o capitão bateu em gol, sendo travado por Akbalikov. Aos cinco, o Cazaquistão teve a sua primeira boa oportunidade. Em jogada de contra-ataque, Taynan apareceu livre e tocou na saída de Guitta, que conseguiu espalmar para escanteio.

O Brasil respondeu aos oito, quando Dieguinho girou na entrada da área e chutou rasteiro. Léo Higuita defendeu com dificuldades, evitando o gol brasileiro. Aos 11, Arthur deu lindo drible em Douglas e bateu na rede pelo lado de fora. As chances desperdiçadas custaram caro ao Brasil, pois, aos 12, o Cazaquistão saiu na frente. Após chute de Léo Higuita da intermediária, Akbalikov desviou e fez 1 a 0.

Rodrigo quase empata

A seleção não se retraiu após o gol sofrido e seguiu criando oportunidades. Aos 14, Léo Higuita fez uma bela defesa em chute de Leandro Lino. No rebote, Rodrigo emendou de bicicleta, e a bola passou rente ao travessão.

Aos poucos, porém, o Cazaquistão foi passando a ter o domínio do jogo, e a dois minutos do intervalo, Douglas quase ampliou numa conclusão de média distância. Rodrigo salvou quase em cima da linha. Pouco depois, Nurgozhin recebeu na frente e tocou de cavadinha na saída de Guitta. Agora foi Dyego quem apareceu para evitar o gol, evitando uma derrota pior no primeiro tempo.

Brasil empata num gol-contra

O Brasil voltou para o segundo tempo pressionando, e, com 30 segundos, Dyego colocou Léo Higuita para trabalhar. Refeito do susto, o Cazaquistão quase ampliou o placar aos três minutos, quando Akbalikov recebeu dentro da área, driblou Guitta e tocou rasteiro. Lé apareceu para salvar. Aos quatro, o Brasil chegou ao empate num lance bizarro. Em tentativa de recuo para Léo Higuita, Taynan acabou mandando para o fundo do barbante: 1 a 1.

Mesmo com o empate, a seleção brasileira continuou fazendo uma partida ruim. Aos oito, Knaub bateu forte da intermediária, e Guitta foi buscar. Um minuto depois, Tursagulov bateu prensado e a bola quase encobriu o goleiro brasileiro, que se esticou todo para fazer a defesa. Aos 10, Guitta avançou até a intermediária e soltou uma bomba. Léo Higuita espalmou para o lado.

Gol de Gadeia é anulado após revisão

O lance foi um prenúncio do que viria a seguir. Após arrancada de Arthur, a a bola chegou limpa para Gadeia, que chutou rasteiro para virar a partida. Alegando falta de Dieguinho em Taynan no início da jogada, o Cazaquistão pediu a revisão do vídeo e o gol brasileiro foi anulado. Se a situação do Brasil já estava ruim, ela piorou ainda mais aos 11, quando o Cazaquistão marcou o seu segundo gol. Por ironia do destino, quem balançou a rede foi Taynan, completando troca de passes rápida no ataque.

Só que os cazaques mal tiveram tempo para comemorar. Logo depois da saída de bola, Rodrigo recebeu na frente e empatou em 2 a 2. O jogo ficou completamente aberto após o empate. Aos 12, Guitta tirou com o pé uma bola finalizada por Orazov. Um minuto depois, Ferrão aproveitou sobra de bola na área e virou para 3 a 2. O gol motivou o Brasil, que conseguiu o quarto gol na sequência com Lé, num chute de longe.

Goleiro-linha do Cazaquistão

Precisando reagir, o Cazaquistão lançou Nurgozhin como goleiro-linha nos cinco minutos finais. Só que o Brasil controlou bem a partida, confirmando a vitória por 4 a 2. Nos minutos derradeiros, Rodrigo ainda teve boa chance ao cobrar tiro livre direto defendido por Léo Higuita. Uma despedida honrosa para a seleção mais vitoriosa do planeta.

Brasil: Guitta, Rodrigo, Gadeia, Dyego e Ferrão. Entraram: Marlon, Bruno, Leandro Lino, Rocha, Pito, Arthur, Lé e Dieguinho. Técnico: Marquinhos Xavier.

Cazaquistão: Léo Higuita, Taynan, Nurgozhin, Akbalikov e Douglas. Entraram: Karagulov, Madiyarov, Valiullin, Orazov, Yessenamanov, Knaub, Tursagulov e Tokayev. Técnico: Paulo Figueroa (Kaká)

Globo Esporte