Brasileiros não conseguem bons resultados na etapa turca da Copa do Mundo de BMX

Os ciclistas brasileiros entraram em ação, neste sábado (30), pela Copa do Mundo de BMX, em Sakarya, na Turquia. Na oportunidade, Bruno Cogo e Priscilla Stevaux foram os representantes do Brasil, no evento.

Ambos os ciclistas não tiveram um desempenho nesta etapa. Bruno, avançou diretamente para as quartas de finais mas, novamente, ele parou nesta fase. Enquanto isso, Priscilla conseguiu outra semifinal, após um resultado semelhante, na mesma pista, na semana passada. Porém, ela não teve uma boa corrida na sua bateria, e também não avançou.

Esta foi a penúltima etapa de Copa do Mundo deste ano. Amanhã, ambos os ciclistas voltam a competir no mesmo local, pela última rodada.

