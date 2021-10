Brooklyn Nets afasta Kyrie Irving da equipe enquanto ele não se vacinar

(Foto: Steven Ryan/Getty Images)





O Brooklyn Nets afastou o armador Kyrie Irving, uma das estrelas da equipe, de jogos e treinos na manhã desta terça-feira, medida que valerá enquanto o armador não se vacinar contra a Covid-19. Um dos astros da NBA, o jogador faz parte do grupo de menos de 5% de atletas da liga que recusaram a vacinação, o que o tornou inelegível para partidas em vários estados, incluindo Nova York, nos quais é exigido comprovante de imunização para entrar nos estádios. Kyrie, portanto, não poderia jogar nem mesmo em casa, diante de sua torcida. O gerente geral do Nets, Sean Marks, assina o comunicado abaixo, que demonstra que as negociações entre o jogador e a equipe não avançaram nos últimos dias e que o clube não aceitará uma participação apenas parcial de nenhum atleta.

- Dada a evolução da situação e após deliberação minuciosa, decidimos que Kyrie Irving não jogará ou treinará com a equipe até que seja elegível para ser um participante completo. Kyrie fez uma escolha pessoal e respeitamos seu direito individual de escolher. Atualmente, a escolha restringe sua capacidade de ser um membro em tempo integral da equipe e não permitiremos que nenhum membro de nosso time participe com disponibilidade apenas parcial. É imperativo que continuemos a construir a química como uma equipe e permaneçamos fiéis aos nossos valores de união e sacrifício há muito estabelecidos. Nossos objetivos para o campeonato e a temporada não mudaram, e para atingir essas metas cada membro de nossa organização deve olhar na mesma direção. Estamos entusiasmados com o início da temporada e ansiosos por uma campanha de sucesso que deixará o Brooklyn orgulhoso - diz o comunicado.

Há três dias, uma lacuna da lei de Nova York permitiu que Irving possa treinar com a equipe na quadra dos Nets, por ser um estádio privado. Ainda assim, o atleta não poderia jogar em casa, já que a legislação não permite a presença de pessoas não vacinadas contra a Covid-19 em eventos em locais fechado. No mesmo dia, 9 de outubro, Irving tuitou:

- Eu estou protegido por Deus e meu povo também está. Nós estamos juntos.

No último domingo, o técnico da equipe, Steve Nash, já parecia conformado com a ausência de uma de suas principais estrelas.

- Acho que já reconhecemos que ele não jogará em casa - disse Nash a jornalistas, após o treino. -Vamos ter que jogar sem ele com certeza este ano.

Segundo a liga, o índice de vacinação entre os atletas chegou a 95% no dia 1º de outubro. As cidades de São Francisco e Nova York exigem a imunização para a participação em eventos em locais fechados, o que afeta diretamente os três times que jogam nesses locais: Golden State Warriors, New York Knicks e Brooklyn Nets.

Segundo a ESPN americana, a NBA e o sindicato dos jogadores chegaram a um acordo para reduzir o salário anual dos atletas em 1/91,6 por cada jogo perdido por conta de impedimento pelos protocolos de vacinação. Essa pressão fez com que o ala Andrew Wiggins, do Golden State Warriors, se vacinasse na semana passada, embora deixando claro que se sentiu obrigado.

A temporada regular da NBA começa no dia 19 de outubro. Dois jogos marcarão o retorno da melhor liga de basquete do mundo: o próprio Brooklyn Nets encarará o atual campeão Milwaukee Bucks, e logo depois o Los Angeles Lakers enfrentará o Golden State Warriors.

Globo Esporte