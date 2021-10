Caio Souza leva 4 ouros em dia de Rebeca Andrade torcedora no Brasileiro de ginástica

Da arquibancada do ginásio de Aracaju, Rebeca Andrade viveu um dia de torcedora. Campeã do individual geral e por equipes com o Flamengo, a ginasta foi poupada das finais por aparelhos no Campeonato Brasileiro de ginástica artística. Neste domingo, a campeã olímpica viu Caio Souza (Minas) se destacar e conquistar quatro ouros e uma prata. Campeão mundial da barra fixa, Arthur Nory (Pinheiros) levou o título de seu principal aparelho. Francisco Barretto (Pinheiros) foi ouro no cavalo com alças.

Sem Rebeca, jovens ginastas se destacaram no feminino. Christal Bezerra, do Centro Olímpico de São Paulo, foi campeã no salto e no solo, título que dividiu com Júlia Soares (Cegin-PR). Josiany Silva (Cegin-PR) foi ouro na trave, e a flamenguista Lorrane Oliveira foi campeã das barras assimétricas. Jade Barbosa, voltando a competir depois de dois anos tratando lesões no joelho, faturou duas pratas para o Flamengo, uma na trave, outra nas barras.

Rebeca na torcida

Apesar de ter se classificado em primeiro lugar para três finais (trave, assimétricas e solo), Rebeca Andrade foi poupada já de olho no Mundial de Kitakyushu, no Japão, entre 18 e 24 de outubro. Ela embarca para a aclimatação em Doha nesta segunda-feira. A campeã olímpica teve um dia de torcedora.

- Eu estou muito feliz, muito bom assistir as meninas e poder torcer. Fiquei muito feliz também com a minha apresentação. Eu sempre prefiro competir a assistir, porque o coração parece que vai sair pela boca quando você está assistindo, sei o quanto elas treinam, o quanto querem fazer o melhor - disse Rebeca.

Caio Souza se destaca

Finalista do salto e do individual geral nas Olimpíadas de Tóquio, Caio Souza foi o destaque do Brasileiro. Depois de faturar o título do individual geral e o por equipes pelo Minas na sexta-feira, o ginasta disputou as seis finais masculinas deste domingo e saiu com cinco pódios. Ele foi ouro no solo (14,150 pontos), nas argolas (14,850), nas paralelas (14,450) e no salto, mesmo tendo sofrido uma queda no primeiro voo, uma tripla pirueta (13,250), mas compensando com um Dragulescu cravado (15,100) no segundo salto para ficar com média 14,175. Ainda foi prata na barra fixa (14,000).

- Não existe segredo não. É fazer, é trabalhar. E a hora que achar que está bom, continuar fazendo. É subir no aparelho e fazer. Tudo o que acontece na competição é um tijolo, independente que você acerta ou erra, é tudo um aprendizado - disse Caio, que está na delegação do Brasil para o Mundial de Kitakyushu.

Arthur Nory é ouro na barra fixa

Se preparando para defender o título mundial da barra fixa, Arthur Nory confirmou o favoritismo e levou o ouro em seu principal aparelho. O ginasta do Pinheiros conseguiu 14,500 pontos para vencer. Ele ainda foi prata no solo (13,500), aparelho em que conquistou o bronze olímpico na Rio 2016.

Jade Barbosa leva duas pratas

Dona de dois bronzes em Mundiais, Jade Barbosa conquistou duas pratas (trave e barras assimétricas) e o ouro por equipes pelo Flamengo em seu retorno às competições. A ginasta, que ainda está na fase final de recuperação de duas cirurgias nos joelhos, ainda não apresentou seus exercícios mais difíceis e não fez saídas fortes dos aparelhos, mas compensou na boa execução.

Com 13,200 pontos nas assimétricas, ficou atrás apenas da companheira de equipe Lorrane Oliveira, que tirou 14,150.

Com precisão, Jade Barbosa se apresenta na trave no Brasileiro de Ginástica Artística

Jade também tirou 13,200 pontos na trave, atrás apenas da jovem Josiany Silva, do Cegin, que conseguiu 13,400 pontos.

Bronze no individual geral, Christal Bezerra teve média 13,200 pontos para levar o ouro no salto. A ginas ta do Centro Olímpico de São Paulo também foi ouro no solo, dividindo a primeira posição com Júlia Soares, do Cegin, ambas com 13,600 pontos.

Resultados do Brasileiro de ginástica

Finais por aparelhos deste domingo





Solo masculino

1 - Caio Souza (Minas) - 14,150 pontos

2 - Arthur Nory (Pinheiros) - 13,500 pontos

2 - Patrick Correa (Pinheiros) - 13,500 pontos





Salto feminino

1 - Christal Bezerra (Centro Olímpico-SP) - 13,200 pontos

2 - Beatriz Santos (Fluminense) - 13,025 pontos

3 - Hellen Silva (Flamengo) - 12,875 pontos





Cavalo com alças masculino

1 - Francisco Barretto (Pinheiros) - 13,450 pontos

2 - Johnny Oshiro (Serc Santa Maria-SP) - 13,400 pontos

3 - Vinicius Machado (Setor Leste-DF) - 13,300 pontos





Barras assimétricas feminino

1 - Lorrane Oliveira (Flamengo) - 14,150 pontos

2 - Jade Barbosa (Flamengo) - 13,200 pontos

3 - Amanda Lima (Sesi-SP) - 12,800 pontos





Argolas masculinas

1 - Caio Souza (Minas) - 14,850 pontos

2 - Guilherme Oliveira (Pinheiros) - 13,700 pontos

3 - Lucas Bitencourt (Minas) - 13,250 pontos

3 - Patrick Correa (Pinheiros) - 13,250 pontos





Salto masculino

1 - Caio Souza (Minas) - 14,175 pontos

2 - Yuri Guimarães (Serc Santa Maria-SP) - 14,000 pontos

3 - Josué Heliodoro (Sogipa-RS) - 13,925 pontos





Trave feminina

1 - Josiany Silva (Cegin-PR) - 13,400 pontos

2 - Jade Barbosa (Flamengo) - 13,200 pontos

3 - Maria Moreno (Flamengo) - 12,950 pontos





Barras paralelas masculinas

1 - Caio Souza (Minas) - 14,450 pontos

2 - Francisco Barretto (Pinheiros) - 13,900 pontos

3 - Gabriel Barbosa (Minas) - 13,000 pontos





Solo feminino

1 - Christal Bezerra (Centro Olímpico-SP) - 13,600 pontos

1 - Júlia Soares (Cegin-PR) - 13,600 pontos

3 - Rafaela Oliva (Grêmio Náutico União) - 12,600 pontos





Barra fixa masculina

1 - Arthur Nory (Pinheiros) - 14,500

2 - Caio Souza (Minas) - 14,000

3 - Diogo Paes (Pinheiros) - 13,600





Globo Esporte