CBF anuncia convocação da seleção de futsal para amistosos

A CBF anunciou nesta sexta-feira a convocação da seleção brasileira masculina de futsal para a próxima data FIFA. A equipe enfrentará o Marrocos em Laayoune, cidade marroquina, em dois amistosos nos dias 16 e 17 de novembro. Confira a lista, que é formada apenas por atletas que atuam na Europa:





Goleiros

Henrique – Jaén (ESP)

Leonardo – Tyumen (RUS)





Fixos

Rangel – Kairat (CAZ)

Marlon – Palma (ESP)





Alas

Júlio Zanotto – Norilsk Nickel (RUS)

Bruno de Castro – Dynamo S. (RUS)

Marcel – El Pozo (ESP)

Diego Nunes – Palma (ESP)

Felipe – El Pozo (ESP)

Chimba – Gazprom-Ugra Yugorsk (RUS)

Dyego – Barcelona (ESP)





Pivôs

Ferrão – Barcelona (ESP)

Pito – Barcelona (ESP)

Rafael dos Santos – El Pozo (ESP)

Esses amistosos contra o Marrocos serão os primeiros do Brasil após a Copa do Mundo de Futsal, disputada na Lituânia e na qual a seleção brasileira foi a 3ª colocada, depois de ser eliminada pela Argentina na semifinal. Marquinhos Xavier, técnico da equipe, prometeu uma "renovação bem pontuada" do elenco.

- A gente já deu o primeiro passo no final do ciclo (Mundial) com algumas mudanças. Agora vamos iniciar um segundo momento, reforçar nosso elenco. Não vamos mudar radicalmente todos os jogadores. Então, vai ser natural ter jogadores que estiveram nesse ciclo e que ainda podem agregar na Seleção, mostrando equilíbrio. Queremos ter para o próximo Mundial jogadores experientes. A renovação tem de ser bem pontuada. Então, vamos colocando atletas novos, realizando esta mescla - disse Marquinhos Xavier.

Em nota, o coordenador de futsal da CBF, Lavoisier Freire, explicou que não foram chamados atletas que atuam no Brasil porque a data FIFA acontecerá na reta final da Liga Nacional de Futsal. O ex-jogador ressaltou, no entanto, que continuam monitorando os os nomes que defendem times brasileiros.

- Por se tratar de uma janela de Data FIFA curta e coincidir com a reta final da Liga Nacional de Futsal (LNF), optamos em priorizar os atletas que atuam no cenário europeu, até pela maior proximidade com o Marrocos se comparado ao Brasil. Mas seguimos monitorando e contamos também com o talento dos jogadores que atuam em território nacional para nossos próximos compromissos - explicou Lavoisier.

A seleção chega no Marrocos em 14 de novembro e os dois amistosos contra a seleção local serão nos dias 16 e 17, ambos às 13h (horário de Brasília).

