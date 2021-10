CBF atualiza protocolo de segurança e passa a permitir torcida visitante nos jogos

(Foto: Marcos Ribolli)





A CBF atualizou na noite desta segunda-feira o Protocolo de Recomendações para Retorno do Públicos aos Estádios e a Diretriz Técnica Operacional para competições. A principal novidade é que, a partir de agora, será permitida a presença de torcedores de equipes visitantes nos jogos.

As novas edições têm efeito imediato nas competições que já adotam o protocolo de retorno de público. As principais exigências são as mesmas estabelecidas até o momento para torcedores dos times mandantes: comprovante do ciclo completo de vacinação contra a Covid-19 OU teste antígeno não reagente.

Os documentos também apresentam novidade com relação à entrada das equipes em campo, que "retornará ao padrão original". No entanto, ainda sem a participação de crianças e representantes de campanhas publicitárias e institucionais.

Também voltará a ser permitida a presença de mascotes em áreas como campo de jogo, túnel de acesso e vestiários, contanto que não haja interação com jogadores e respeitando as mesmas regras de testagem dos torcedores. Com a bola rolando, eles devem permanecer na zona de aquecimento, sendo proibidos de trocarem de lado ou entrarem no gramado.

- Uma vez mais lembramos da necessidade do trabalho colaborativo entre clubes, administradores de estádios, entes públicos, federações e CBF, no que diz respeito à troca de informações e boas práticas para que este retorno de público seja positivo e definitivo - destacou Manoel Flores, diretor de competições da CBF.

