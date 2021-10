CBF comunica ao Flamengo que não irá mais adiar jogos do Brasileirão dentro da data Fifa de outubro

(Foto: Getty Images)





A CBF comunicou ao Flamengo na noite desta sexta-feira que não irá mais adiar os jogos do Campeonato Brasileiro durante a data Fifa de outubro. Com isso, as partidas contra Bragantino e Fortaleza, na próxima semana, estão mantidas.

O Flamengo terá o desfalque de quatro titulares neste período, em que serão disputados jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022: Gabigol e Everton Ribeiro foram convocados pelo Brasil; Arrascaeta defenderá o Uruguai; e Isla estará com o Chile. A data Fifa de outubro se encerrará no dia 14.

Os jogos do Flamengo foram mantidos nas seguintes datas:

Bragantino, estádio Nabi Abi Chedid, em 6 de outubro (quarta-feira)

Fortaleza, estádio Castelão, em 9 de outubro (sábado)

Na CBF, a decisão de adiar ou não as partidas gerou divergências internas. Até a noite desta sexta, dirigentes da entidade tentavam resolver a questão.

O motivo da divergência era o entendimento de que se abriu um precedente que não poderia ser aberto. O argumento é de que, se o Brasileirão for paralisado nas próximas datas Fifa, o torneio só será concluído depois da primeira quinzena de dezembro, ferindo o acordo com a Fenapaf (Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol) realizado ainda em 2020.

Promessa de Juninho

Na última sexta, quando Tite convocou a Seleção para os jogos de outubro das Eliminatórias, a CBF anunciou que adiaria as partidas dos clubes com atletas convocados: Atlético-MG, Flamengo, Internacional e Palmeiras.

- Conversamos com o Manoel (Flores), que é o diretor de competições. E, por se tratar novamente de três jogos, vai ser adotado o mesmo critério que adotamos na data de setembro em relação aos clubes que tiveram jogadores convocados - dissera Juninho Paulista, coordenador da Seleção.

Internamente na CBF, estava tomada naquele momento a decisão de adiar o fim da Série A para a segunda quinzena de dezembro. Mas alguns clubes reagiram no sentido contrário e pediram para não terem seus jogos adiados, mesmo com os desfalques dos atletas convocados.

Nesta semana, jogadores de 19 clubes da Série A - com exceção dos atletas do Flamengo - assinaram um documento enviado para a CBF pedindo para que as rodadas do Campeonato Brasileiro não sejam adiadas. A ideia do movimento é reforçar a necessidade do encerramento do torneio na data prevista, no dia 5 de dezembro.

