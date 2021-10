CBF se incomoda com curtidas de filho de Tite em redes sociais: "Todo preconceito não deve existir", diz o técnico

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)





O comportamento na internet de Matheus Bachi, filho de Tite e auxiliar técnico da seleção brasileira, tem causado incômodo e preocupação à direção da CBF.

Matheus curtiu uma série de postagens de páginas no Instagram que publicam conteúdo crítico aos movimentos feminista e LGBTQIAP+, também fazem críticas à imprensa profissional e ao que chamam de "comunismo". As páginas publicam ainda conteúdo pró-armas e contra o isolamento social.

Uma das postagens curtidas por Matheus Bachi mostra uma notícia sobre a absolvição do homem acusado de estuprar a influencer Mariana Ferrer, em Santa Catarina. A legenda da imagem diz: "Ela recorreu e tomou pau de novo!". Outras pregam o fechamento do Supremo Tribunal Federal.

As curtidas foram descobertas pela CBF nesta semana, na esteira do episódio protagonizado por Maurício Souza, jogador de vôlei que teve seu contrato rescindido pelo Minas Tênis Clube por ter publicado posts homofóbicos no Instagram. O técnico da seleção brasileira de vôlei, Renan Dal Zotto, afirmou ao jornal "O Globo" que não vai mais convocá-lo.

O filho de Tite curtiu uma das postagens de Maurício Souza, o que causou mal estar na cúpula da CBF. Um dos motivos pelos quais Souza foi demitido do Minas Tênis Clube foi a pressão de patrocinadores, entre eles a Fiat – que também é patrocinadora da seleção.

Nesta sexta-feira, durante a entrevista coletiva sobre a convocação para os jogos da Seleção em novembro, o coordenador Juninho Paulista foi perguntando sobre se a CBF seria intransigente com homofóbicos. Após a manifestação dele, Tite optou por se posicionar.

– Colocaste e não trouxeste para mim na medida que sou pai do Matheus. Todo preconceito... E me foi perguntado em termos raciais um tempo atrás em relação os técnicos negros. Todo preconceito não deve existir, estamos num processo de igualdade na sociedade, seja de cor, raça ou sexo. Quem pode olhar na sequência aquilo que foi manifestado pela entidade pode ter complemento em cima da pergunta – disse Tite.

Na véspera, a CBF havia divulgado uma nota oficial na qual afirma que "tomou conhecimento dos fatos e conversou diretamente com o funcionário citado, que reconheceu seu erro ao 'curtir' o post, pois não compartilha de tal opinião".

A entidade disse ainda que "reforça seu compromisso com um futebol livre de qualquer preconceito ou discriminação. Por meio da campanha 'Todos Iguais', existente há quase uma década, defende um esporte solidário e que integre todas as cores, origens, crenças, gêneros ou condições físicas, utilizando como plataforma de divulgação suas competições e atividades da Seleção Brasileira".

