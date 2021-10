Chargers vencem os Raiders no encerramento da semana 4 da NFL

(Foto: Sean M. Haffey/Getty Images)





A semana 4 da NFL terminou com um clássico da AFC Oeste. O Los Angeles Chargers derrotou o Las Vegas Raiders por 28 a 14 nesta segunda-feira no SoFi Stadium, em Los Angeles. O revés acabou com a invencibilidade dos Raiders, que havia vencido as três primeiras partidas da temporada.

Os Chargers foram para o intervalo vencendo por 21 a 0, mas viram o Las Vegas Raiders reagirem na segunda etapa. A equipe do quarterback Derek Carr chegou a cortar o déficit para 21 a 14 com minutos para o fim do terceiro quarto, mas a reação parou por aí.

A partida começou com 35 minutos de atraso devido a uma tempestade com muitos raios na região do estádio. Uma vez iniciada, ficou bem claro que quem teria o apoio da torcida não seriam os donos da casa. A arquibancada foi dominada por fãs dos Raiders, que faziam muito barulho quando os Chargers estavam com a bola para tentar atrapalhá-los.

O jogo

Como o clima era partida no campo do oponente, o Los Angeles Chargers abriram da melhor forma possível numa situação dessas: com uma longa campanha. A equipe avançou 75 jardas com 12 jogadas em sete minutos, terminando o drive com touchdown de Justin Herbert para o tight end Donald Parham Jr., abrindo 7 a 0.

As três campanhas seguintes terminaram em punts. Na terceira, os Chargers arriscaram um fake punt, quando o time finge que chutará a bola, mas tenta conquistar a primeira descida. Hunter Renfrow, jogador do Las Vegas Raiders, fez a leitura perfeita e evitou o avanço.

No começo do segundo quarto foi a vez dos Raiders tentarem uma conversão de quarta descida, mas da forma tradicional com o ataque. O resultado, no entanto, foi o mesmo: turnover on downs.

Os Chargers só voltariam a pontuar com quatro minutos para o fim do quarto, com Justin Herbert encontrando Jared Cook na endzone para ampliar a vantagem para 14 a 0. E antes do intervalo teve tempo para mais, com novamente Herbert passando e dessa vez Austin Ekeler recebendo, 21 a 0.

Na volta para o segundo tempo foi a vez do Las Vegas Raiders terem uma longa campanha para touchdown. Foram 10 jogadas para 68 jardas, incluindo o passe final de Derek Carr para Hunter Renfrow, cortando o déficit para 21 a 7.

Com 1:40 para o fim do terceiro os Raiders voltaram a encontrar a endzone. Derek Carr mandou a bola no alto para Darren Waller conseguir a recepção, 21 a 14. Na campanha seguinte, já no último quarto, os Chargers não conseguiram nada e devolveram a bola para Las Vegas. A equipe visitante chegou a chutar um field goal de 52 jardas, mas o kicker Daniel Carlson não conseguiu acertar o lado de dentro do Y.

Depois da campanha sem pontos dos Raiders, L.A. voltou a abrir dois touchdowns de vantagem. Austin Ekeler correu 11 jardas com a bola para entrar na endzone, colocando o placar em 28 a 14. A pá de cal veio logo em seguida quando Derek Carr foi interceptado por Derwin James, dando números finais à partida.

O Los Angeles Chargers volta a campo no domingo às 17h05 contra o Cleveland Browns, em casa. No mesmo dia e horário o Las Vegas Raiders receberá o Chicago Bears.

Globo Esporte