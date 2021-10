Chelsea aplica maior goleada sobre o Norwich na história com show de Mount

O Chelsea não tomou conhecimento do lanterna Norwich neste sábado e massacrou o rival por 7 a 0, em Stamford Bridge, pela nona rodada do Campeonato Inglês. Foi a maior goleada da história do confronto. E uma goleada construída somente com gols ingleses: Mount (destaque da partida com três gols), Hudson-Odoi, Reece James e Bem Chilwell, todos atletas da seleção da Inglaterra. Aarons, contra, completou o marcador.

Com o resultado, o Chelsea chegou aos 22 pontos e não tem como ser alcançado no topo por ninguém nesta rodada. Além disso, o time possui a defesa menos vazada da competição (três gols sofridos) e o melhor ataque (23, ultrapassando o Liverpool, que tem 22 e ainda joga na rodada). Já o Norwich segue firme na lanterna com apenas dois pontinhos. Na próxima do Campeonato Inglês os Blues visitam no Newcastle. Antes, porém, o time do técnico Thomas Tuchel entra em campo na terça-feira para encarar o Southampton pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. Veja a tabela atualizada da Premier League.

Sem Lukaku e Kanté, machucados, o Chelsea começou pressionando o Norwich em um verdadeiro duelo de opostos. Além de líderes, os Blues entraram em campo com a defesa menos vazada (três gols sofridos). Já os Canários, lanternas, começaram a partida com o pior ataque (dois gols anotados apenas). E nesse cenário, o Chelsea não demorou a abrir o placar com o meia inglês Mason Mount, logo aos sete minutos.

Aos 17, foi a vez de outro jogador formado na base do Chelsea marcar: Hudson-Odoi, após lindo lançamento de Kovacic, o atacante fez seu primeiro gol na temporada 2021/22 (assim como Mount, por sinal). Aos 41, o ala inglês Reece James deu uma linda cavadinha para fazer o terceiro.

A partida seguiu em ritmo de treino no segundo tempo e, aos 11, o lateral inglês Ben Chilwell ampliou. E, desse modo, pela primeira vez o Chelsea marcou quatro gols com quatro jogadores ingleses diferentes (Mount, Odoi, James e Chilwell) na Premier League. Chilwell, por sua vez, chegou a quatro gols em quatro jogos seguidos da competição, repetindo um feito que foi alcançado pela última vez nos Blues em 2013 por ninguém mais, ninguém menos do que Frank Lampard.

Aos 17, Aarons marcou contra, transformando a goleada na pior derrota do Norwich para o Chelsea na história (anteriormente, os piores resultados foram três 4 a 0). Para piorar, minutos depois, Gibson foi expulso, deixando os Canários com dez homens. Os Blues fizeram várias substituições e acabou diminuindo um pouco o ritmo... Mas, mesmo assim, o time chegou ao 6º gol novamente com Mount, em cobrança de pênalti. Nos acréscimos, Mount alcançou um hat-trick – o seu primeiro com a camisa do Chelsea – e fechou o caixão do Norwich.

