Chelsea sofre, mas vence Southampton e assume liderança no Campeonato Inglês

Com uma escalação modificada e jovens jogadores em campo, o Chelsea venceu o Southampton por 3 a 1 no Stamford Bridge, neste sábado, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Inglês. Os gols dos Blues foram marcados por Chalobah, Werner e Chilwell, enquanto Ward-Prowse marcou o dos visitantes. O capitão do Southampton também foi expulso na segunda etapa, enquanto o jogo ainda estava empatado.

Com a vitória, o Chelsea chega a 16 pontos no Campeonato Inglês, assumindo a liderança provisória na sétima rodada. Isso porque os Blues ainda podem ser alcançados por Liverpool ou Manchester City, que se enfrentam neste domingo, às 12h30 (de Brasília), com transmissão em tempo real do ge. O Southampton fica na 17ª posição com a derrota. Na próxima rodada, o Chelsea visita o Brendfort, enquanto o Southampton encara o Leeds.

Mesmo com uma equipe recheada de jovens jogadores, o Chelsea fez um bom primeiro tempo, com muita velocidade pelos lados e contando com um Kovacic inspirado, distribuindo ótimos passes no campo de ataque. Bem organizado, o Southamptoun chegou a assustar o goleiro Mendy, mas não acertou o último passe para criar uma grande oportunidade. O gol de Chalobah, após cobrança de escanteio, logo aos oito minutos, favoreceu o estilo de jogo do Chelsea, que viu seu adversário se expor e dar espaço aos contra-ataques dos Blues. Timo Werner fez o segundo gol aos 41 minutos, mas o lance foi anulado por uma falta de Azpilicueta na origem da jogada.

Na segunda etapa, a estratégia do técnico Ralph Hasenhuttl deu certo até os 31 minutos. Isso porque a substituição de Walcott por Diallo, feita no intervalo, deu mais segurança à equipe e freou os contra-ataques do Chelsea. Com isso, o jogo se tornou mais equilibrado e o Southampton chegou ao empate com Ward-Prowse cobrando pênalti aos 15 minutos. Porém, 16 minutos depois, quando a equipe tinha a situação controlada, o autor do gol fez uma falta dura em Jorginho e acabou expulso, com o auxílio do VAR. Após isso, o Chelsea dominou totalmente as ações e conseguiu mais dois gols, com Werner e Chilwell.

