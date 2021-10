Clippers sacodem Blazers em Los Angeles e vencem a primeira na temporada regular

(Foto: Getty Images)





O Los Angeles Clippers conheceu seu primeiro triunfo na temporada regular. Jogando no Staples Center, a franquia da Califórnia atropelou o Portland Trail Blazer e fez 116 a 86 no embate que encerrou a rodada desta segunda-feira na NBA. Apesar de ainda não contar com Kawhi Leonard (recuperando-se de uma grave lesão em seu joelho direito sofrida em junho), os Clippers não encontraram resistência no oponente, que conta agora com duas derrotas em três partidas realizadas.

Marcando 23 pontos, o reserva Luke Kennard fechou como o principal anotador dos locais e do jogo. Reggie Jackson (18) e Paul George (16 pontos, 5 assistências e notáveis 8 roubos de bola) vieram na sequência. Terance Mann (13) e Ivica Zubac (10 pontos e 8 rebotes) foram outras boas peças no desfalcado time de Los Angeles, que segue também sem Serge Ibaka e Marcus Morris.

No Portland o melhor acabou sendo CJ McCollum, dono de 20 pontos. Totalmente descalibrado nos chutes de 3 (errou todos os 8 que tentou), Damian Lillard registrou apenas 12 pontos no total, muito pouco para o seu padrão.

Igualmente com 12 na conta, Anfernee Simons completou o trio dos principais cestinhas do time do Oregon. Jusuf Nurkic apanhou 10 rebotes, porém assinalou somente 4 pontos.

O jogo

Apresentando muito volume de jogo, os Clippers começaram muito bem e dominaram por completo o quarto de abertura, vencendo por 31 a 17. Os visitantes se ajustaram e equilibraram as ações nos 12 minutos seguintes, fazendo com que o time californiano não conseguisse ampliar a vantagem que ficou em 14 pontos na ida para o descanso: 56 a 42. Vindo do banco, Kennard era o destaque com 17 pontos dos locais, seguido por Jackson (11) e George (10). Ambos com 10 pontos, McCollum e Simons apareciam como os melhores anotadores nos Blazers.

A franquia de LA voltou do intervalo disposta a resolver logo a questão e tornou a acelerar, abrindo 31 pontos (83 a 52) e colocando o rival em situação desesperadora, pois o Portland não mostrava mais qualquer poder de reação. Fechando o terceiro quarto em 91 a 61, os Clippers já tinham sua primeira vitória absolutamente encaminhada.

Com o resultado no bolso, cabia à equipe de casa apenas administrar nos 12 minutos restantes. Poupando os titulares, o treinador Tyronn Lus colocou o banco para trabalhar e completar o serviço no Staples Center. Sem mais o que fazer para reverter o resultado, Chauncey Billups fez o mesmo do outro lado, dando rodagem aos suplentes dos Blazers para a sequência da temporada.

Agenda

Clippers

27/10 - Cavs (casa)

29/10 - Blazers (fora)

01/11 - Thunder(casa)

Blazers

27/10 - Grizzlies (casa)

29/10 - Clippers (casa)

31/10 - Hornets (fora)





Nuggets caem para os Cavs e perde invencibilidade

Após vitórias nas duas primeiras rodadas, o Denver Nuggets conheceu o seu primeiro revés na temporada regular ao ser surpreendido em casa pelo Cleveland Cavaliers: 99 a 87. O veterano Kevin Love (22 pontos) e, principalmente, Jarrett Allen (21 pontos e 16 rebotes) foram os responsáveis pela vitória dos visitantes, a segunda em quatro rodadas. Como de praxe, Nikola Jokic terminou como o principal elemento nos Nuggets, anotando mais uma duplo-duplo na carreira (24 pontos e 19 rebotes). Aaron Gordon (12 pontos e 9 rebotes) veio a seguir entre as melhores pelas na franquia do Colorado.

Agenda

Nuggets

26/10 - Jazz (fora)

29/10 - Mavs (casa)

30/10 - Wolves (fora)

Cavs

27/10 - Clippers (fora)

29/10 - Lakers (fora)

30/10 - Suns(fora)





Pelicans derrubam Wolves em Minnesota

Quem também perdeu a invencibilidade foi o Minnesota Timberwolves. Jogando em seus domínios, o time de Minneapolis acabou superado por 107 a 98 pelo New Orleans Pelicans, que enfim venceu a primeira após o quarto compromisso disputado. Dois nomes merecem desataque especial no belo triunfo dos Pelicans: Brndon Ingram marcou 27 pontos e ficou a um rebote do duplo-duplo, enquanto Jonas Valanciunas garantiu o seu registrando 22 pontos e sonoros 23 rebotes. Karl-Anthony Towns (32 pontos e 14 rebotes) e Anthony Edwards (28 pontos e 9 rebotes) jogaram muito e sobraram nos Wolves, mas não conseguiram impedir a derrota.

Agenda

Wolves

27/10 - Bucks (fora)

30/10 - Nuggets (casa)

01/11 - Magic (casa)

Pelicans

27/10 - Hawks (casa)

29/10 - Kings (casa)

30/10 - Knicks (casa)



Globo Esporte