Com aval da Fifa, Copa Paulista testará versão "light" do VAR

(Foto: Neto Bonvino/EC São Bento)





A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta quarta-feira a tabela das quartas de final da Copa Paulista e anunciou que irá experimentar o uso do “VAR Light” no mata-mata da competição.

O recurso é chancelado por Fifa e CBF e vem sendo liderado pela entidade na tentativa de levar o árbitro assistente de vídeo para o maior número de competições possível, diminuindo os custos de operação. Dos torneios profissionais organizados pela Federação Paulista, até então apenas o Paulistão e o mata-mata da Série A2 haviam contado com o recurso, mas com a versão padrão adotada em todo o Brasil.

No VAR Light são utilizadas apenas quatro câmeras por partida, tornando o modelo mais acessível às competições que geram menos receita. Habitualmente, os jogos contam com pelo menos oito câmeras com ângulos distintos para o auxílio na verificação dos lances.

O uso da tecnologia nesta versão será apresentada aos clubes e equipes de arbitragem em reunião na sede da FPF nesta quinta-feira. O modelo começa a ser utilizado na rodada do próximo fim de semana.

Quartas de final

As quartas de final da Copa Paulista começam no sábado, com dois jogos. Outras duas partidas acontecem no domingo e os confrontos de volta acontecerão na terça e quarta-feira da próxima semana. Veja abaixo a tabela das quartas de final da competição:

Jogos de ida

Sábado, 23 de outubro

11h – Votuporanguense x Portuguesa – Arena Plínio Marin

15h – São Caetano x XV de Piracicaba – Estádio Anacleto Campanella





Domingo (24/10)

11h – EC São Bernardo x São Bernardo – Estádio Primeiro de Maio

15h – Noroeste x Botafogo-SP – Arena Fonte Luminosa





Jogos de volta

Terça, 26 de outubro

20h – Portuguesa x Votuporanguense – Canindé

20h – XV de Piracicaba x São Caetano – Estádio Barão de Serra Negra





Quarta-feira, 27 de outubro

19h – Botafogo-SP x Noroeste – Estádio Santa Cruz

19h – São Bernardo x EC São Bernardo – Estádio Primeiro de Maio

Retorno do público

O retorno da torcida aos estádios na Copa Paulista acontecerá a partir da fase quartas de final, com permissão de presença de até 50% da capacidade dos estádios.

A venda de ingressos ficará a cargo das equipes mandantes de cada partida e os protocolos de higiene, como uso de máscaras, apresentação de comprovante de vacinação ou teste negativo para Covid-19 serão mantidos.

Globo Esporte