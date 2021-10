André deixa o Sport em meio à crise vivida pelo clube e com apenas dois gols em 20 jogos

(Foto: Marlon Costa/Pernambuco Press)





Não haverá saudade desta vez. Pouco mais de quatro meses após retornar ao Sport - com direito a uma campanha nas redes sociais com a hashtag #chegadesaudade, André pediu para sair do clube. Com apenas dois gols em 20 jogos, o atacante deixa a Ilha do Retiro em meio a uma intensa crise dentro e fora de campo.

A informação foi dada pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, e confirmada pelo ge.

Esta foi a terceira passagem de André pelo Sport. Em relação ao desempenho em campo, ofusca as duas anteriores. De principal esperança de gols, o atacante se tornou uma das principais decepções na temporada. A média de gols por partida, que foi de 0,4 na soma das duas vezes anteriores em que defendeu o Leão, caiu para 0,1.

Foram dois gols somente. Um logo na estreia, contra o Internacional, que animou os rubro-negros. André, contudo, só voltaria a balançar as redes dez jogos depois, na derrota para o Fluminense na Ilha do Retiro, por 2 a 1. Depois disso, nada. Nesse período, inclusive, foi relegado à reserva de Mikael, em alguns jogos.

No geral, o atacante agora soma 127 partidas com a camisa do Leão, tendo marcado 45 gols.

A saída de André é mais um capítulo de uma semana turbulenta vivida pelo clube, marcada por erros na inscrição e regularização de atletas e destituição de toda a diretoria de futebol do Sport - inclusive do vice-presidente de futebol Nelo Campos, que era, originariamente, o candidato à presidência do clube.

Ocorre, inclusive, pouco mais de dez dias após a saída de outra referência do elenco: o meia Thiago Neves, que rescindiu contrato em 20 de setembro - o seu vínculo era até o fim do ano.

As duas passagens anteriores

A primeira passagem do André no Sport aconteceu em 2015, fazendo a melhor campanha da história do clube na Série A do Brasileiro - terminando em sexto lugar naquela edição. Ao fim da temporada, ele se transferiu para o Corinthians e ainda defendeu o Sporting, de Portugal, antes de voltar ao Sport pela segunda vez - em 2017.

A transferência do clube português, naquela época, rendeu um dos maiores problemas financeiros do Sport - repercutindo ainda até a última temporada. Isso porque o Rubro-negro acertou a compra do atacante, mas não pagou e terminou sendo acionado na Fifa pelo Sporting.

O caso rendeu uma punição com o bloqueio de inscrições para novos atletas e só foi solucionado no início deste ano, quando pagou quase R$ 9 milhões ao Sporting.

A segunda passagem também teve os seus percalços. O início em campo foi ruim, com uma sequência de pênaltis desperdiçados. Depois, contudo, André cresceu de produção. Ainda no primeiro semestre de 2017, conquistou o título estadual. Na Série A, foi decisivo. Os seus gols contribuíram para evitar o rebaixamento do Leão. Foram 16, ficando atrás apenas de Jô e Henrique Dourado na lista de artilheiros.

O desempenho fez André voltou a atrair o interesse de outros clubes. Um deles, o Grêmio, que acabou contratando o atacante. A saída, contudo, foi turbulenta. André não escondeu o seu desejo de ir para o time gaúcho e chegou a forçar a sua ida, numa queda de braço com o Sport.

Chegou a ficar sem aparecer três dias nos treinos do Leão – só voltou após ser notificado judicialmente. Não mudou a sua postura, contudo. No fim, após todo o desgaste, a sua saída foi oficializada - o Grêmio desembolsou 2,5 milhões de Euros pelo atleta (à época, aproximadamente R$ 10 milhões).

Globo Esporte