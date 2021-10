Coutinho faz gol depois de quase um ano, e Barcelona ganha do Valencia de virada

(Foto: LLUIS GENE / AFP)





O Barcelona venceu o Valencia por 3 a 1, neste domingo, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Espanhol. Os visitantes saíram na frente em bela finalização de Gayà, aos quatro minutos. Mas o Barça virou ainda no primeiro tempo, com destaque para Ansu Fati, por boas jogadas, um gol e ter sofrido um pênalti, convertido por Depay. Nos últimos minutos da partida, Phillipe Coutinho, saído do banco de reservas, sacramentou a vitória. A partida marcou também a estreia de Sergio Agüero pelo clube catalão.

Em má fase na temporada, o Barcelona sofreu um golaço de Gayà, acertando um chute de longa distância, logo aos quatro minutos de jogo. Apesar disso, a equipe não pareceu sentir o baque e conseguiu controlar as ações do jogo na primeira etapa. Principalmente com Alba e Ansu Fati pela esquerda, o Barça criou boas jogadas e mostrou repertório. O jovem atacante mostrou a diferença que pode fazer para o time catalão, marcando um belo gol, aos 12, e sofrendo o pênalti convertido por Memphis Depay, aos 40.

No segundo tempo, o Valencia voltou diferente. Conseguiu conter as escapadas do Barcelona pelos lados e equilibrou a posse de bola. Chegou a criar boas oportunidades, principalmente com Gonçalo Guedes, mas não foi suficiente. Ter Stegen fez difíceis defesas, e Phillipe Coutinho entrou aos 13, no lugar de Ansu Fati, e sacramentou o resultado aos 39. Pouco depois, aos 41, Sergio Agüero estreou pelo Barça, substituindo Sergiño Dest.

Com a vitória, o Barcelona chega a 15 pontos na tabela de classificação do Campeonato Espanhol, ocupando a sétima colocação. O Valencia é o nono colocado, ainda com 12. Na próxima rodada, o Valencia recebe o Mallorca, no Mestalla, enquanto o Barça joga o clássico contra o Real Madrid, no Camp Nou.

O brasileiro Phillipe Coutinho teve sua redenção. Saiu do banco aos 13 minutos do segundo tempo e marcou aos 39. Seu último gol tinha sido em 29 de novembro de 2020. O meia passou por dois problemas físicos na temporada passada: uma lesão na coxa e uma ruptura do menisco lateral.

Globo Esporte