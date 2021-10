CR7, salário, adaptação: jornal lista motivos que levam Pogba a querer renovar com o United

(Foto: Getty Images)





Após chegar ser considerada como perto do fim, a relação entre Pogba e o Manchester United se fortaleceu e está perto de ser estendida. É o que aponta o jornal "L'Équipe" nesta quinta-feira, em reportagem que detalha como o meia francês passou a ver sua permanência no clube com bons olhos por uma série de motivos: desde o bom salário até a adaptação a Manchester, passando pela chegada de Cristiano Ronaldo.

De acordo com o diário, a contratação do astro português deixou claro para Pogba que o Manchester United vive tempos de ambição mais uma vez e pode figurar entre os principais clubes da Europa - o que não consegue desde a saída de Alex Ferguson, no começo da década passada.

Pesaria a favor da permanência de Pogba, também, a vontade da diretoria de renovar o contrato do jogador de 28 anos. O jornal cita que os dirigentes querem fazer de tudo para manter o francês em Manchester, mesmo com o desejo do estafe do atleta - liderado pelo empresário Mino Raiola - de fazer do meia o jogador mais bem pago da história da Premier League.

Pogba estaria ciente de que seus vencimentos não se adequariam facilmente a qualquer folha de pagamento no mundo. E, neste cenário, teria poucos lugares para onde ir. Além de desejar um retorno à França agora, onde o PSG poderia ser uma alternativa, outra equipe que poderia contratá-lo tem outro foco agora o Real Madrid quer investir na chegada de Mbappé.

O "L'Équipe" frisa que, apesar da dinâmica do mercado, que muda rapidamente, hoje o Manchester United "tem as cartas nas mãos para renovar com a estrela francesa". E o próprio Pogba já teria revelado a seus familiares que se vê em Manchester por um longo período. Ele tem contrato com o clube até o fim da atual temporada.

Globo Esporte