De acordo com político, Odessa pode se candidatar para receber os Jogos de 2036

O empresário e político Borys Kolesnokov sugeriu que a cidade de Odessa, na Ucrânia, poderia lançar candidatura para receber os Jogos Olímpicos de 2036.

Kolesnikov ajudou a supervisionar a co-organização de Eurocopa 2012, depois de ter sido nomeado vice primeiro-ministro em 2010 e é o líder de partido político da Ucrânia.

Conforme relatado pela imprensa local, Kolesnikov acredita que sediar os Jogos Olímpicos traria benefícios para toda a região da província de Odessa.

Os direitos de receber os Jogos Olímpicos de 2036 serão concedidos de acordo com o novo procedimento do Comitê Olímpico Internacional (COI) para o processo. A Comissão Anfitriã do Futuro do COI identifica e propõe seu candidato preferido ao Conselho Executivo, que pode então recomendar que a proposta seja submetido a votação em uma sessão do COI.

Brisbane 2032, foi a primeira sede a ser escolhida de acordo com esse novo processo.

O processo tem enfrentado críticas em alguns setores por causa da falta de transparência, mas o COI afirma que sua abordagem ajuda a reduzir para anfitriões em potencial e promove licitações mais sustentáveis.

Recentemente, por meio de Sergey Bubka, o presidente do Comitê Olímpico da Ucrânia, disse recentemente que o presidente do país, Volodymyr Zelenskyy, estava interessado em trazer uma futura edição dos Jogos Olímpicos de Inverno para Ucrânia.

Odessa está situada no Mar Negro e é a terceira maior cidade da Ucrânia.

Algumas cidades já expressaram intenções em concorre a ser sede dos Jogos Olímpicos de 2036, incluindo Vladivostok, São Petesburgo e Kazan na Rússia, a capital espanhola Madri, Istambul na Turquia e Ahmedabad na Índia.

