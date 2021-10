De mão cheia: com três de Salah, Liverpool massacra o Manchester United

O Teatro dos Sonhos virou o palco de um pesadelo para o Manchester United. E de uma noite mágica para o Liverpool. Com mais uma grande atuação de Salah, o time de Jürgen Klopp aplicou uma goleada por 5 a 0 no rival, neste domingo, pela nona rodada da Premier League. O egípcio fez três gols, e Keita e Diogo Jota completaram o placar histórico em Old Trafford, que aumenta a pressão sob o técnico Ole Solskjaer nos Diabos Vermelhos.

O Liverpool chega aos 21 pontos e volta à segunda posição, com um ponto a menos que o líder Chelsea. O Manchester United estaciona nos 14 pontos, em sétimo, e completa quatro jogos sem vencer na Premier League. Na próxima rodada, os Reds recebem o Brighton, e os Diabos Vermelhos visitam o Tottenham em Londres. Veja a tabela completa!

O Liverpool teve um ligeiro domínio da posse de bola no primeiro tempo, com 52%, e duas finalizações a mais que o Manchester United nos 45 minutos iniciais: 11 contra nove. Mas foi avassalador. A precisão do ataque da equipe de Jürgen Klopp fez a diferença. A goleada começou aos quatro minutos. Keita recebeu de Salah dentro da área pela direita e tocou na saída de De Gea. Aos 13, Arnold cruzou rasteiro da direita, e Diogo Jota se esticou para fazer o gol. Aos 37, o egípcio começou a fazer sua festa.

Em boa jogada iniciada com Firmino pela esquerda, Keita recebeu aberto na direita e cruzou para Salah balançar as redes pela primeira vez. No último minuto da primeira etapa, ele marcaria o seu segundo gol, com bela finalização rasteira no cantinho de De Gea: 4 a 0 só no primeiro tempo. E torcedores do United começaram a deixar Old Trafford antes do intervalo.

O massacre dos visitantes teria sequência nos minutos iniciais da segunda etapa. Aos quatro, Salah recebeu lindo passe de trivela de Henderson pela direita e, de bico, completou seu hat-trick. Para completar a noite trágica do Manchester United, Pogba, que entrou no intervalo, levou o vermelho direto aos 14 minutos depois de carrinho perigoso em Keita. Não houve qualquer chance de reação para o time de Solkjaer: 5 a 0 para o Liverpool.

Salah mostrou por que é o melhor jogador da temporada no futebol europeu no momento. Com seus três gols, o egípcio chegou aos 107 na Premier League, ultrapassou Didier Drogba e agora é o africano com mais gols na história da liga. E mais. É o primeiro jogador visitante a marcar três gols em Old Trafford desde Ronaldo Fenômeno, pelo Real Madrid, em 2003. Quer mais? O atacante chegou aos 15 gols e cinco assistências em 12 jogos na temporada. É o artilheiro do Campeonato Inglês.

Cristiano Ronaldo salvou o Manchester United na Liga dos Campeões no meio da semana, mas teve um dia para esquecer neste domingo. Completou quatro jogos na Premier League sem marcar e pouco fez no clássico, assim como toda a equipe. No fim da primeira etapa, teve um comportamento incomum na sua carreira. Ele dividiu com Jones, que caiu em cima da bola, e o camisa 7 seguiu chutando a bola mesmo assim. Depois, iniciou confusão com jogadores do Liverpool e encarou Van Dijk e Robertson.

A goleada aumenta a pressão sob Ole Solskjaer, que era questionado antes mesmo da partida deste domingo. O Manchester United não consegue ter atuações seguras e tem apenas três vitórias nos últimos nove jogos. A equipe segue com problemas defensivos e, de 13 partidas na temporada, só não sofreu gols em uma. A situação ficou ainda pior com a goleada sofrida para o Liverpool, que é a pior derrota da história do clube no confronto contra o rival em seu estádio.

Globo Esporte