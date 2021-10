Dinamarca vence a Áustria é a segunda seleção classificada para a Copa do Mundo do Catar

A Copa do Mundo do Catar está se aproximando e aos poucos vão sendo conhecidas as seleções participantes. Após a Alemanha, na última segunda-feira, garantir sua vaga, a Dinamarca se classificou nesta terça, após vencer a Áustria apor 1 a 0, em Copenhaga.

O gol da partida foi marcado por Joakim Maehle. O lateral da Atalanta sacramentou, no início do segundo tempo, a oitava vitória em oito partidas no Grupo F das Eliminatórias Europeias. De forma invicta, com 100% de aproveitamento, os dinamarqueses vão para o Catar em novembro de 2022.

A seleção comandada por Kasper Hjulmand vive grande fase desde a disputa da Euro 2020. Após o susto na estreia, com o mau súbito de Christian Eriksen, os dinamarqueses foram a sensação da competição, chegando até a semifinal.

Globo Esporte