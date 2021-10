Diretor do Atlético-MG volta a criticar atuação do VAR e pede áudio de lance de possível pênalti não validado

(Foto: Pedro Souza)





Descontente com a derrota do Atlético-MG neste domingo para o Atlético-GO, por 2 a 1, em Goiânia, o diretor de futebol do time mineiro, Rodrigo Caetano, fez um pronunciamento após a partida, criticando a atuação da arbitragem.

O dirigente atleticano afirmou que vai pedir o áudio do árbitro de vídeo (VAR) a fim de entender os motivos para o lance de possível penalidade a favor do Galo não ter sido validado.

A jogada ocorreu aos cinco minutos de jogo. Após cruzamento de Nacho, a bola bateu na mão do volante Gabriel Baralhas, dentro da área do Atlético-GO. O árbitro de vídeo recomendou a revisão do lance, mas o árbitro de campo, Raphael Claus, considerou o lance normal após checar o monitor.

- A intenção do pronunciamento é só para ratificar que novamente vamos seguir o rito que a CBF e a comissão de arbitragem nos sugerem de podermos ouvir o áudio do VAR para entender o que nós não entendemos. A derrota, da forma como foi, independente de ter saído na frente, tomado a virada, o Atlético-GO não tem nada a ver com isso. Porém, um jogo de futebol é decidido nos detalhes - disse o Rodrigo Caetano.

O diretor de futebol do Atlético-MG lembrou que após a partida da última quarta-feira, diante do Santos, o time mineiro também reclamou dos critérios da arbitragem. No jogo contra o Peixe, o Galo protestou por causa de dois lances, que, na visão da equipe de Belo Horizonte, deveriam ter sido assinalados pênalti.

- Durante a semana, após o jogo contra o Santos, também tive a oportunidade de dizer que queríamos do VAR era critério. E critério é a única coisa que a gente não viu. Aliás, critérios para uns existem e para o Galo não existe. Ontem vimos um pênalti igual ao que aconteceu hoje. E hoje, no jogo da tarde, da mesma forma, Palmeiras e Internacional. Só o pênalti do Galo que não é marcado pelo árbitro. Porque o VAR não o chamou. Tivemos nos últimos jogos cinco pênaltis para darem dois.

Rodrigo Caetano criticou a escolha do árbitro Raphael Claus para o jogo deste domingo, em Goiânia. Segundo o dirigente, Claus teve participação decisiva em uma partida do Flamengo, na última edição do Campeonato Brasileiro.

- Espero, sinceramente, que seja apenas incompetência e não nada além disso. Porém, esse cidadão que apitou aqui hoje o jogo do Galo, foi o mesmo cidadão que ano passado apitou um jogo no Maracanã entre Internacional e Flamengo onde foi chamado pelo VAR e expulsou um jogador do Internacional ainda no primeiro tempo. Esse ano somos nós que estamos nessa disputa. E digo a vocês, quanto mais tentarem, mais forte seremos.

Tanto o presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, como o vice, José Murilo Procópio, e o Rodrigo Caetano passaram os últimos dias cobrando critério da CBF para as rodadas finais do Brasileirão. O diretor de futebol do Galo insistiu no pedido mais uma vez

- Se até agora o que fizemos não é suficiente, talvez perante toda a diretoria, nós vamos nos reunir para que tenhamos aquilo que a gente clama, critério, só isso. Nem beneficiados, nem prejudicados. Não pode, numa mesma rodada, dois outros pênaltis, iguais ao que tivemos hoje, para outros clubes serem confirmados e o nosso não. Isso não vamos admitir. Nosso torcedor está sofrido em relação a isso. Nós todos estamos. Então a gente vem aqui, nessa manifestação, solicitar, de uma vez por todas, que tenhamos explicações. Só isso.

Nós quando perdemos estava o Cuca aqui dando explicações técnicas e táticas, estamos aqui da mesma forma. Tem problema nenhum. Mas exigimos que a comissão de arbitragem nos diga qual é o critério que vale para alguns clubes e não vale para o Galo - Rodrigo Caetano

- De uma vez por todas, não vamos tolerar mais isso e hoje nos sentimos muito prejudicados com um lance capital aos seis minutos do primeiro tempo que poderia ter mudado a história do jogo - finalizou o dirigente.

Globo Esporte