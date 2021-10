eFootball anuncia data da 1ª atualização para consertar bugs

Depois do lançamento conturbado, o eFootball 2022 já tem data para receber a primeira atualização. A Konami anunciou nesta sexta-feira que o antigo PES será atualizado no dia 28 de outubro. Esse update visa consertar bugs bizarros que viraram até meme durante o lançamento e melhorar a jogabilidade muito criticada pela comunidade e até jogadores profissionais.

Pouco depois de lançar o sucessor do PES 2021, a Konami recebeu uma enxurrada de críticas. Falhas grotescas, gráficos irreais e uma gameplay bem inferior deixaram a comunidade enfurecida. A desenvolvedora se pronunciou há uma semana, pediu desculpas aos fãs e prometeu uma atualização para consertar os problemas do eFootball. Agora o update já tem data marcada.

Revolucionário na franquia que passou por Winning Eleven e Pro Evolution Soccer, o eFootball decepcionou uma legião de fãs. Apesar de gratuita, essa primeira versão do jogo não atingiu o objetivo, que era se afastar da rivalidade com o FIFA e se tornar um serviço. Pelo contrário, afastou a própria comunidade e os curiosos que poderiam testar o novo jogo.

Confira a nota da Konami na íntegra:

"Queridos seguidores,

Muito obrigado por jogar o eFootbal 2022.

Pedimos desculpas por quanquer inconveniência que você pode ter passado com o jogo. Estamos preparando a versão 0.91 do eFootball 2022 para lançar no dia 28 de outubro. Esta focará em consertar os problemas já reportados e os que serão reportados até lá. Iremos atualizá-lo conforme avançamos em corresponder os seus feedbacks e pedidos em futuras atualizações.

Obrigado novamente por continuar apoiando o eFootball 2022."

Globo Esporte