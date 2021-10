Eliminatórias: EUA vencem com golaço de lateral do Barcelona, e México mantém liderança

(Foto: Trevor Ruszkowski-USA TODAY Sports)





México, Estados Unidos e Canadá terminaram a rodada tripla das eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo no G-3 do torneio. Nesta quarta, os mexicanos venceram El Salvador por 2 a 0 fora de casa, os norte-americanos bateram Costa Rica por 2 a 1 de virada, e os canadenses contaram com Alphonso Davies inspirado em goleada por 4 a 1 diante do Panamá.

Em Columbus, a Costa Rica, de Keylor Navas, saiu na frente logo no início com Fuller. Mas os Estados Unidos empataram com um golaço de Sergiño Dest, lateral do Barcelona. Ele levou da direita para o meio e acertou um lindo chute com o pé esquerdo (veja abaixo). Leonel Moreira, contra, fez o segundo dos donos da casa, em jogada de Timothy Weah.

Em Toronto, o Canadá goleou o Panamá por 4 a 1 e tirou o rival do G-3. Lateral no Bayern de Munique, Alphonso Davies atua como atacante na seleção canadense e se destacou com um gol, assistência e vários dribles na partida.

Em El Salvador, o líder México venceu os donos da casa por 2 a 0 com gols do zagueiro Héctor Moreno e do atacante Raúl Jiménez, do Wolverhampton. No outro jogo da rodada, a Jamaica venceu Honduras por 2 a 0 em San Pedro.

O México tem 14 pontos e está na liderança das eliminatórias. Os Estados Unidos estão em segundo, com 11 pontos, e o Canadá agora é terceiro, com 10. O Panamá aparece em quarto, com oito pontos. Os três primeiros se garantem na Copa do Mundo, e o quarto colocado disputa repescagem. Faltam oito rodadas para o fim, e a próxima rodada tripla será em novembro.

Globo Esporte