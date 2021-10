Elize Maia/Thâmela e Evandro/Álvaro Filho vencem 2ª etapa do Brasileiro de vôlei de praia

(Foto: William Lucas/Inovafoto/CBV)





Elize Maia/Thâmela e Evandro/Álvaro Filho são as duplas campeãs da segunda etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia, na Urca, no Rio. Elize Maia/Thâmela superou Bárbara Seixas/Carol Solberg por 2 sets a 0 (21/17 e 21/18) na primeira vez que chegou a uma final de etapa Open. Evandro/Álvaro Filho conquistou o primeiro ouro da dupla, formada após as Olimpíadas de Tóquio, ao derrotar George/André Stein por 2 sets a 0 (24/22 e 21/15).

Final feminina

A igualdade no primeiro set seguiu até Elize Maia e Thâmela abrirem vantagem de dois pontos (10/8). Elas mantiveram a liderança, aumentaram até para três pontos (17/14) e venceram a parcial inicial ainda por margem maior: 21/17.

No segundo set, Carol Solberg e Bárbara Seixas reagiram - comandando o jogo, fizeram 8/5. Num contra-ataque de Thâmela, tudo igual para sua dupla: 9/9. Mas Carol, num bloqueio justamente em Thâmela, faz sua parceria abrir dois: 13/11. Um ataque de Elize e nova igualdade: 14/14. Elize e Thâmela voltaram à liderança depois de dois bloqueios seguidos (18/16). Num ataque de Thâmela - a melhor jogadora da final -, 21/18. Pela primeira vez numa final de etapa Open, Elize Maia e Thâmela levaram o título da segunda etapa da temporada.

Final masculina

Evandro e Álvaro Filho abriram 4/2, mas pararam. George virou num contra-ataque (5/4) e, logo depois, ele e André alcaçaram 7/4, fazendo cinco pontos seguidos. Os olímpicos Evandro (em Tóquio com Bruno Schmidt) e Álvaro Filho (na capital japonesa, jogou com Alison) igualaram o primeiro set em 15 pontos. No embalo, viraram para 19/16. Mas veio nova reação. Um bloqueio de André em Evandro, com quem foi campeão mundial em 2017, e tudo igual no placar: 19/19. No fim, deu Evandro e Álvaro Filho por 24/22.

