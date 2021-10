F1 revela que temporada de 2022 será a maior da história, com 23 etapas

(Foto: Bryn Lennon/Getty Images)





Mesmo com o calendário afetado pela pandemia de Covid-19, a temporada de 2021 já é a maior de todos os tempos na F1, com 22 corridas. Só que o plano para o ano que vem é de novo recorde, com 23 etapas entre meados de março e meados de novembro, segundo o CEO da categoria, Stefano Domenicali.

- O que eu posso antecipar com certeza é que o calendário terá 23 corridas. Claro que respeitaremos as regras e condições impostas pela pandemia ao redor do mundo. Mas nosso objetivo é que a F1 possa ser o sinal de esperança de que as coisas estão voltando ao normal. Outra coisa que posso confirmar é que a temporada começará na metade de março, indo até meados de novembro - afirma Domenicali.

O italiano também confirmou que não apenas quer manter as corridas classificatórias em 2022 (o formato já foi usado em duas etapas neste ano e deve ser usado em mais uma), mas que também quer adotá-lo em pelo menos um terço da temporada, o que significa sete ou oito corridas.

- Dissemos no início do ano que haveria três testes este ano para garantir que tínhamos o plano certo para o futuro. A grande maioria dos comentários que recebemos foram super positivos. Os promotores estão super felizes porque há algo novo e importante na sexta-feira e sábado e domingo. Estamos recebendo esse feedback positivo, portanto precisamos saber que no próximo ano temos um ótimo plano onde consideraremos também os pontos destacados por pessoas que não gostaram desse formato. De um modo geral, tem sido um sucesso incrível. E é algo que queremos manter por pelo menos um terço das corridas - revela.

Uma das principais adições ao calendário é o GP de Miami, que faz sua estreia na temporada 2022 de F1, e já tem data para ser realizado. Os organizadores revelaram que a etapa, a segunda em território americano, será realizada no dia 8 de maio.

