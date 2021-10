FBI vai monitorar abusos contra tenistas nas redes sociais durante Indian Wells

(Foto: Al Bello / Getty Images)





O FBI estará presente no Masters 1000 de Indian Wells para monitorar possíveis abusos e agressões contra tenistas nas redes sociais. A decisão foi comunicada a todos os envolvidos na disputa em comunicado.

Recentemente, jogadoras como Madison Keys e Sloane Stephens falaram sobre abusos sofridos nas redes sociais.

- Se você visse meu Instagram recentemente, você saberia como eu estou frustrada com as plataformas de redes sociais, que não fazem mais do que manter as mensagens horrorosas e abusivas. Eu vou continuar falando sobre isso até que as redes sociais sejam um lugar seguro para todos – disse Keys no Twitter.

Globo Esporte