Federação uruguaia estuda demitir Óscar Tabárez, e nome de Diego Aguirre ganha força

(Foto: Ricardo Duarte/Inter)





A sequência de maus resultados da seleção uruguaia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo abriu a possibilidade de queda do técnico Óscar Tabárez. Os dirigentes da federação uruguaia estudam alternativas no mercado em caso de reposição, e um dos favoritos ao cargo é Diego Aguirre, do Inter.

Segundo fontes ouvidas pelo ge, o treinador colorado não recebeu nenhum contato ou proposta até o momento. O diretor executivo Paulo Bracks também negou que Aguirre tenha recebido algum convite da federação uruguaia.

Diego Aguirre vive boa fase no comando do Inter. Em sua segunda passagem pela equipe - em 2015, chegou até a semifinal da Libertadores -, faz campanha de recuperação no Brasileirão e terá a chance de entrar no G-6 neste final de semana em caso de resultado positivo contra o Palmeiras.

O Ovación, principal jornal esportivo do Uruguai, trouxe a informação neste sábado de que a federação uruguaia pretende definir nos próximos dias os rumos da seleção. Com histórico de ter comandado a seleção sub-20 do país e ser um principais nomes do país na função, Aguirre desponta como uma das principais alternativas a Tabárez.

Ex-zagueiro e também com passagens pelas seleções de base do Uruguai, Fabián Coito é outro nome apontado pelo Ovación como possibilidades de substituo no comando da Celeste.

No período de datas-Fifa para a realização de jogos das Eliminatórias, o Uruguai somou apenas um ponto. Empatou por 0 a 0 em casa com a Colômbia e perdeu por 3 a 0 para a Argentina e de 4 a 1 para o Brasil. A equipe está em quinto na tabela com 16 pontos e hoje teria de disputar a repescagem para ir à Copa do Catar no ano que vem.

Globo Esporte