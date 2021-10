Fifa convida técnicos de todas as seleções do mundo para reunião sobre Copa bienal e novo calendário

(Foto: Getty Images)





A Fifa convidou os treinadores de todas as 211 seleções masculinas filiadas à entidade para uma reunião sobre seus planos para uma Copa do Mundo bienal e um novo calendário de partidas internacionais.

As videoconferências para os treinadores serão realizadas nesta semana e serão conduzidas pelo ex-técnico do Arsenal, Arsene Wenger, chefe de Desenvolvimento Global do Futebol da Fifa.

A Uefa prometeu se opor aos planos da Fifa. Fontes disseram à Reuters na sexta-feira que os organismos europeus se recusarão a participar de qualquer novo torneio e calendário se os planos forem adiados em uma votação planejada em dezembro.

- A contribuição de um técnico de uma seleção masculina é essencial. As oportunidades de estarmos juntos são poucas e raras, mas devemos aproveitar essas ocasiões, pois esse diálogo nos ajuda a proteger o lugar único que o futebol tem no mundo e torná-lo verdadeiramente global – afirmou Wenger.

A Fifa argumenta que uma Copa do Mundo bienal aumentaria as chances de os países disputarem o torneio e que um processo de qualificação simplificado, com menos paradas internacionais, reduziria as viagens dos jogadores. A Uefa afirma que um Mundial realizado com mais frequência diluiria o prestígio da competição e que a realização de grandes torneios todos os anos aumentaria a carga de jogadores e sobrecarregaria o calendário.

Globo Esporte