Renato lamenta desfalques do Flamengo e questiona a CBF: "Brasileirão está bem bagunçadinho, né?"

Um Flamengo que criou poucas chances de gol, viu o adversário pressionar, e volta para casa com somente um ponto. Empatar com o Bragantino fora de casa não chega a ser um resultado surpreendente, mas a performance da equipe no 1 a 1 da noite desta quarta-feira no Nabi Abi Chedid, pela 24ª rodada do Brasileirão, evidenciou carências na ausências dos convocados. E Renato Gaúcho admitiu isso.

Em entrevista coletiva, o comandante do Flamengo não poupou críticas aos jogos durante a data Fifa, questionou a CBF e soltou o verbo contra a forma como o Brasileirão 2021 está sendo conduzido:

- Não temos tempo nem para descansar, nem para dormir direto. Vivemos dentro de hotel e avião. Agora seria o prazo, com os jogos da seleção, teríamos tempo, mas o campeonato não parou. Tem equipes que jogam duas vezes por semana, uma vez por semana, o Flamengo joga três. Isso é Brasil. Depois temos que ver as pessoas falando que o Flamengo não se interessa pelo Brasileiro.

"Cá para nós, o Brasileiro está bem bagunçadinho, né?!"

Vitinho foi o único jogador de criação que conseguiu participar bem das ações ofensivas. Sem Everton Ribeiro e Arrascaeta, Andreas Pereira rendeu menos como meia do que como segundo volante. E o treinador disse que essa é uma realidade que o Flamengo terá que encarar.

"É um problema que vamos ter. Temos jogadores convocados, outros no departamento médico, e muitas vezes precisamos improvisar, coisa que eu não gosto. Claro que esse jogador não vai render o mesmo que na posição dele"

- Enfrentamos uma grande equipe. É difícil jogar contra o Bragantino. É um adversário difícil de ser batido. A equipe lutou, brigou, até que, infelizmente, o Artur acertou aquele chute indefensável de fora da área. Até ali, a equipe estava bem.

Com 39 pontos em 21 jogos, o Flamengo está a 11 do Atlético-MG, que tem 50 em 23 partidas. Sábado, às 19h (de Brasília), a equipe de Renato Gaúcho encara o Fortaleza, no Castelão, pela 25ª rodada.

Confira outros trechos da coletiva

Ausência dos convocados

- É um problema que temos comentado nos últimos dias. Lógico que temos um grupo bom, montado para disputar as três competições, mas o que peca nesses jogos é a falta de entrosamento. Vejo muita gente comentando que o Inter, o Atlético e o Palmeiras também foram prejudicados. A pergunta que eu falo é: prejudicado o que em relação ao Flamengo? Se o Flamengo tem um jogador convocado, tudo bem. O Flamengo tem quatro. Então, não me venham dizer que eles estão sofrendo. Não estou aqui para ir contra a CBF, mas é a data Fifa e tinha sido combinado. Tem gente na CBF que está falando e não está cumprido, e o prejudicado é o Flamengo.

Os únicos beneficiados são os adversários do Flamengo, que têm um jogador convocado e brigam pelo título. Eu se estivesse no lugar do Atlético-MG também ia querer disputar o campeonato, sabendo que o time que está brigando comigo vai ter quatro jogadores na Seleção. Não estou chorando, só quero dar um recado direto para quem está falando que os outros clubes também foram prejudicados.

Atuação do Flamengo

- Treino minha equipe sempre em busca da vitória. Tenho na cabeça que quando você joga para ganhar está muito mais perto da vitória do que da derrota. Mas estamos com um time hoje com falta de entrosamento e de jogadores da posição. Jogar contra o Bragantino é sempre muito difícil, faz anos que o Flamengo não vence. Jogamos para vencer, mas o adversário também quer sempre vencer. Tecnicamente não foi um jogo bonito, mas não faltou luta e vontade por parte do meu time.

Lesões musculares

- É a sequência de jogos, o desgaste muito grande. Tem equipe que joga uma vez por semana e tem jogador no departamento médico, duas vezes... Imagine o Flamengo que joga três competições? Sempre procuramos tomar as decisões corretas. Se lá no final do ano acharmos que algum departamento deve ser mudado, as pessoas de cima estão atentas. Mas até agora as decisões tomadas estão certas. O Flamengo disputa três competições e paga um preço muito alto, principalmente por lesões.

Torcida do Bragantino

- Você não pode crucificar a torcida do Bragantino por causa de uma pessoa que não pensa, que vem para o estádio descarregar seus problemas, ficou cuspindo nos jogadores do Flamengo. A torcida do Bragantino se comportou muito bem, apenas essa pessoa não se comportou bem. Não posso julgar todos.

