Flávia Saraiva vê evolução após cirurgia: "Cada semana ganho uma medalha"

(Foto: Marcos Guerra)





O Flamengo vai ter uma fã especial na arquibancada do ginásio de Aracaju. Duas vezes finalista olímpica da trave, Flávia Saraiva virou torcedora no Campeonato Brasileiro de ginástica artística. Seis semanas depois de passar por uma cirurgia no tornozelo direito, a ginasta de 22 anos muda de função apoiando as companheiras de treinos como Rebeca Andrade, Jade Barbosa e Daniele Hypolito nesta sexta-feira, às 14h30.

- É muito legal fazer parte desse outro lado, de torcedora. Normalmente sempre estou competindo. Sinto falta, porque queria muito competir, mas tive de operar depois das Olimpíadas. Cada semana estou evoluindo. Parece que a cada semana ganho uma medalha - disse a ginasta.

Flavinha lesionou o tornozelo poucos meses antes das Olimpíadas. Fez um tratamento para conseguir competir em Tóquio e até foi à final da trave, mas a cirurgia depois dos Jogos foi inevitável. Pela primeira vez a ginasta passou por um procedimento assim.

- É a primeira cirurgia, mas como já tive outras lesões, meio que estou preparada. Óbvio que entrar em uma sala de cirurgia assusta um pouco, mas depois tudo isso passa. Já tive lesões piores. Sempre pós-operatório é difícil, mas estou muito positiva com essa cirurgia. Acho que foi uma coisa boa para me amadurecer. Estou muito mais forte. Foram quatro meses com o pé mais ou menos, e agora estou com o pé bom de novo. Isso me dá uma confiança muito grande - disse Flavinha.

Como a temporada 2021 está perto do fim, a ginasta só vai voltar às competições no ano que vem. Ela espera estar na equipe do Brasil que vai disputar o Campeonato Pan-Americano, no primeiro semestre.

No Brasileiro de Aracaju, são destaques a campeã olímpica Rebeca Andrade (Flamengo), o campeão mundial Arthur Nory (Pinheiros) e os atletas olímpicos Daniele Hypolito (Flamengo), Lorrane Oliveira (Flamengo), Francisco Barretto (Pinheiros) e Caio Souza (Minas) - Arthur Zanetti (lesão) e Flávia Saraiva são os desfalques. Os campeões por equipes e do individual geral vão ser conhecidos nesta sexta-feira, e as finais por aparelhos vão ser no domingo.

Programação do Brasileiro de ginástica artística

Sexta-feira (01/10)

14h30 - Subdivisão 1 feminina - Flamengo, Centro Olímpico-SP e Sesi-SP

14h30 - Subdivisão 1 masculina - Serc Santa Maria, Grêmio Náutico União e Flamengo

18h30 - Subdivisão 2 feminina - Fluminense, Cegin, Grêmio Náutico União e Minas

18h30 - Subdivisão 2 masculina - Pinheiros, Minas e Setor Leste

22h - Premiação por equipes e individual geral masculino e feminino

Domingo (03/10)

9h25 - Finais por aparelhos



Globo Esporte