Haaland faz dois gols e leva Borussia Dortmund à liderança do Campeonato Alemão

Voltou com tudo. Há quase um mês sem jogar por causa de lesão no joelho, o atacante norueguês Haaland reapareceu em campo neste sábado e mandou duas bolas para o fundo das redes pelo Campeonato Alemão. Seus dois gols foram fundamentais para o Borussia Dortmund ganhar do Mainz por 3 a 1, em casa - Reus abriu o placar, e Burkardt diminuiu.

A vitória deixou o time de Haaland na liderança do Campeonato Alemão, com 18 pontos, dois à frente de Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, adversários deste domingo no clássico da oitava rodada. Com os dois gols, o norueguês voltou ao topo da artilharia, com nove, dois a mais que o polonês Lewandowski.

O Borussia começou na pressão. Reus fez um golaço logo aos três minutos de jogo, acertando o ângulo em chute da entrada da área. O domínio do time da casa se manteve no segundo tempo, e Haaland ampliou a vantagem em cobrança de pênalti, aos nove. Quase no fim, aos 42, o Mainz diminuiu, com Burkardt aproveitando falha da zaga.

A diferença mínima deixou o confronto tenso para o Borussia nos minutos finais. Mas, em grande jogada de Bellingham pela ponta esquerda, saiu o passe para Haaland, livre no meio diante do goleiro, selar a vitória com uma finalização precisa no canto, aos 49.

Globo Esporte