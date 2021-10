Íbis vence, se classifica, e mantém vivo sonho do acesso no Campeonato Pernambucano

O Íbis segue na briga para voltar à primeira divisão do Campeonato Pernambucano depois de 21 anos. A equipe bateu o Atlético-PE por 3 a 1 nesta segunda-feira e conquistou a classificação para o quadrangular do acesso na Série A2.

Precisando apenas de um empate, o Íbis dominou o jogo no estádio Ademir Cunha e venceu com gols de João Guilherme, Kelven e Diego. Matheus Vinícius descontou para os visitantes. O Pássaro Preto fechou o grupo D na vice-liderança, com seis pontos. Em nove jogos disputados até o momento, a equipe tem apenas duas derrotas.

Além do Íbis, também estão classificados Petrolina, Caruaru City e América-PE. O quadrangular será disputado apenas em jogos de ida. Os dois melhores times sobem para a primeira divisão.

Globo Esporte