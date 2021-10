Indústria investe também no futebol feminino e quebra paradigmas do setor

A Starrett, uma das maiores fabricantes de serras, ferramentas e instrumentos de medição do mundo, anuncia patrocínio do Campeonato Paulista de Futebol Feminino 2021, que segue até novembro, com a participação de 12 clubes.

A empresa tem em seu histórico, apoios à modalidade esportiva. Por exemplo, este ano já patrocinou o Campeonato Carioca, além de ter renovado o contrato de patrocínio com o Ituano Futebol Clube, time da cidade onde está localizada a filial brasileira da empresa.

A grande novidade é voltar os olhos para as mulheres, patrocinando o campeonato feminino. “Sempre estivemos presentes no cenário esportivo apoiando uma das maiores paixões brasileiras, o futebol, que na modalidade feminina vêm ganhando, a cada dia, mais espaço na imprensa tradicional e, de maneira exponencial, nas redes sociais. Atualmente, patrocinar futebol, seja o masculino, ou feminino, na perspectiva da Starrett é uma excelente opção”, comenta o gerente de marketing da Starrett, Márcio dos Santos.

O patrocínio da Starrett engloba diferentes ações de exposição de marca. Com início em 10 de agosto, o Campeonato Paulista de Futebol Feminino de 2021 está na sua 29ª edição e é organizado pela Federação Paulista de Futebol (FPF).