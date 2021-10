Inter e Guerrero acertam rescisão de contrato, e peruano está livre no mercado

Paolo Guerrero não é mais jogador do Inter. Na manhã desta terça-feira, clube o estafe do peruano acertaram os últimos detalhes para a rescisão de contrato de forma amigável, dois meses antes do término do vínculo do centroavante.

O assunto já vinha sendo discutido há algumas semanas. No dia 11 de outubro, o clube gaúcho emitiu um comunicado e informou que estava em conversas com os representantes do peruano para acertar detalhes contratuais e o fim do vínculo. A rescisão foi oficializa logo após a publicação desta notícia.

– O Sport Club Internacional e o atleta Paolo Guerrero, após interesse mútuo, ajustaram o término antecipado do contrato de trabalho. Grande ídolo do futebol peruano e com reconhecida carreira mundial, o atacante vestiu a camisa colorada em 72 jogos e marcou 32 gols. O clube agradece e deseja sucesso na sequência da carreira – diz a nota do clube.

A decisão ocorreu depois que o camisa 9 recebeu a confirmação que não teria o contrato renovado para a próxima temporada. Com isso, Guerrero fica livre no mercado para acertar com outro clube. O centroavante já recebeu sondagens do Brasil e do Exterior.

Guerrero só deve voltar a atuar em 2022. No momento, a prioridade do centroavante é se livrar das dores no joelho direito, operado no ano passado e que o deixou de fora dos gramados por sete meses. Ele chegou a ir à Alemanha realizar parte do tratamento.

A rescisão ocorreu em comum acordo e coloca um ponto final em uma relação que ficou estremecida nos últimos meses. No começo de maio, o empresário Vinícius Prates revelou um pedido de rescisão de Guerrero com o Colorado por alegada insatisfação justamente sobre seu futuro no clube. Em poucos dias, porém, o jogador voltou atrás e prometeu que cumpriria o contrato até o fim.

Nesse período, Guerrero voltou a sofrer com dores no joelho direito, o mesmo operado em 2020 e que passou por uma artroscopia neste ano. O problema reapareceu após ajudar a seleção peruana a vencer o Chile por 3 a 1 em Lima, pelas Eliminatórias. Acabou substituído no segundo tempo e relatou falta de oportunidades no Inter.

– Quanto me falta para chegar ao meu nível? Primeiro tenho que resolver a situação meu joelho, que parece que não quer me deixar jogar. Estou lidando com isso com calma. Tenho que ser paciente. É importante estar jogando e na minha equipe não estou, o que me deixa um pouco triste – disse na ocasião.

Guerrero foi cortado da seleção peruana e pediu dispensa do Inter logo na sequência. O camisa 9 colorado participou de 16 jogos na temporada, com dois gols marcados. Ele foi anunciado pelo Inter em agosto de 2018, mas só estreou pelo clube em abril do ano seguinte por conta de uma suspensão por doping. Ao todo, fez 72 jogos e marcou 32 gols.

