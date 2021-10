Jogador da primeira divisão australiana rompe tabu e se declara gay publicamente: “Orgulho”

(Foto: Getty Images)





Josh Cavallo, jogador do Adelaide United da primeira divisão australiana, publicou um vídeo no qual assume ser gay. O meia de 21 anos é o primeiro atleta de futebol de elite e ainda em atividade a assumir publicamente a sua homossexualidade.

- Tenho orgulho em anunciar publicamente que sou gay. Tem sido uma viagem para chegar a este ponto da minha vida, mas não podia estar mais feliz com a minha decisão de assumir a minha homossexualidade. Tenho lutado contra a minha sexualidade há mais de seis anos, e estou contente por poder colocar um fim nisso. Tudo o que quero fazer é jogar futebol e ser tratado com igualdade – disse Cavallo, em um vídeo emocionante (veja abaixo) compartilhado nas redes sociais do Adelaide United, clube no qual Romário atuou em 2006.

Cavallo admite que mudar mentalidades de outros atletas é um dos seus grandes objetivos com esta revelação.

- Quero ajudar a mudar isto, para mostrar que todos são bem-vindos no futebol e merecem o direito de assumirem o seu eu autêntico. É espantoso saber que atualmente não há futebolistas profissionais que assumem a sua homossexualidade, não só na Austrália como em todo o mundo. Espero que isto mude num futuro próximo - acrescentou Cavallo.

Poucos jogadores de futebol masculino de elite se revelaram gays durante suas carreiras. Na maioria das vezes, a revelação só vem muito próxima do fim da carreira (ou após a aposentadoria) por conta do medo de represálias.

A atitiude de Josh Cavallo foi parabenizada por jogadores famosos como Piqué e Griezmann.

“Olá Josh Cavallo , não tenho o prazer de o conhecer pessoalmente, mas quero agradecer-lhe por este passo que está dando. O mundo do futebol está muito atrasado e você nos ajuda a seguir em frente ” , escreveu o zagueiro do Barcelona.

"Orgulhoso de você Josh Cavallo", postou o atacante do Atlético de Madrid.

Globo Esporte