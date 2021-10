Jogador é detido e preso depois de agressão a árbitro no RS

Por Redação Blog do Esporte





O jogador William Ribeiro foi detido e preso na noite desta segunda-feira (4) depois de agredir o árbitro Rodrigo Crivellaro com empurrão e chute durante a partida da segunda divisão do Campeonato Gaúcho entre Guarani e São Paulo.

O árbitro chegou a ficar desacordado e foi levado às pressas para um hospital em Venâncio Aires, na região central do Estado. O jogador foi detido pela Polícia Militar ainda no local.

De acordo com o Twitter do São Paulo-RS, a agressão ocorreu após o gol do Guarani, mas não se sabe ao certo o motivo da agressão. O árbitro foi retirado desacordado do local e a partida foi suspensa.

Horas depois, uma atualização mostrou que o árbitro estava consciente e que recebeu atendimento médico por volta das 23 horas no Hospital São Sebastião Mártir. O jogador foi levado pela PM em uma viatura até a delegacia para prestar esclarecimentos.

“Falei com o árbitro Rodrigo Crivellaro, covardemente agredido por um jogador do São Paulo, na partida contra o Guarani. Ele está sendo medicado no Hospital e, felizmente, se recuperando. A FGF está prestando todo o atendimento necessário e caberá ao TJD avaliar o episódio”, escreveu o presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman, em sua conta no Twitter.

Confira a nota da FGF:

"A Federação Gaúcha de Futebol lamenta a agressão contra o árbitro Rodrigo Crivellaro, feita pelo jogador William Ribeiro, no jogo entre Guarani e São Paulo, no Estádio Edmundo Feix, pela 12ª rodada do Gauchão Série A2. A FGF deseja pronta recuperação a Rodrigo Crivellaro. O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS) irá averiguar os fatos e tratar das respectivas sanções. A partida foi suspensa, e mais informações sobre a sua continuidade serão divulgadas em breve".

Em nota, o Sport Club São Paulo informou que o contrato com William foi “sumariamente rescindido”.





Confira a nota do Guarani:

"O Guarani de Venâncio Aires lamenta profundamente o fato ocorrido no jogo contra o São Paulo, válido pela Divisão de Acesso, quando o jogador William Ribeiro agrediu o árbitro Rodrigo Crivelaro.

Após o acontecido, o Guarani está prestando todo o apoio para o árbitro, com atendimento imediato de ambulância e médico.

O Guarani de Venâncio Aires despreza quaisquer atos de violência seja dentro ou fora dos gramados.

Agora todos torcemos para que a recuperação de Crivelaro seja a mais rápida possível. O clube prestará todo o apoio possível para o árbitro e a família.

O jogo do Guarani contra o São Paulo será retomado amanhã, 5, conforme decisão da Federação Gaúcha de Futebol.

Direção do Esporte Clube Guarani"