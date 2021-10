Jogadores de 19 times da Série A pedem para CBF não adiar jogos do Campeonato Brasileiro

(Foto: Lucas Figueiredo / CBF)





Jogadores de 19 clubes da Série A assinaram um documento enviado para a CBF pedindo para que as rodadas do Campeonato Brasileiro não sejam adiadas. A ideia do movimento é reforçar a necessidade do encerramento do torneio na data prevista, no dia 5 de dezembro.

Por causa da crise provocada pela pandemia, o calendário do ano passado já havia sofrido ajustes, o que impactou nas férias dos profissionais do futebol. Os atletas argumentam que mais uma alteração pode prejudicar novamente o período de descanso e comprometer o início da próxima temporada.

O documento é assinado por atletas do América-MG, Chapecoense, Atlético-GO, Ceará, Athletico, Atlético-MG, Cuiabá, Bahia, Juventude, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Inter e Sport. Nenhum atleta do Flamengo assina o documento.

A Confederação Brasileira de Futebol decidiu esticar o calendário por causa das Eliminatórias Sul-Americanas. A entidade adiou em setembro e se comprometeu a adiar novamente as partidas dos clubes que tiveram jogadores convocados para as rodadas do início de outubro.

O assunto, porém, ainda causa divergência dentro da CBF. A expectativa era de que uma decisão pudesse ser anunciada nesta semana.

Globo Esporte