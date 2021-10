Jornais cravam demissão de Koeman após duelo contra o Atlético, e técnico diz: "O clube não me disse nada"

(Foto: Getty Images)





O discurso de confiança no trabalho de Ronald Koeman que existia no Barcelona até a semana passada parece ter sido modificado com a derrota para o Benfica por 3 a 0, na Liga dos Campeões. Os diários esportivos catalães "Sport" e "Mundo Deportivo" garantem nesta sexta-feira que o técnico será demitido do cargo depois do duelo contra o Atlético de Madrid, neste sábado.

Em meio aos intensos rumores, o técnico concedeu a entrevista coletiva na véspera do confronto, nesta sexta-feira, e garantiu que não foi avisado de absolutamente nenhuma decisão.

- O clube não me disse nada, na verdade. Descobri que o presidente esteve aqui nesta manhã, mas não o vi. Estávamos treinando, mas continuo o mesmo. Tenho ouvidos e olhos e sei que muitas coisas vazam. Certamente é verdade, mas para mim, mais uma vez, ele não disse nada - reagiu Koeman.

O "Mundo Deportivo" afirma que o clube não pretende fazer nenhum anúncio público nos próximos dias, mas que o destino de Koeman está sentenciado. Nem mesmo uma vitória no duro duelo deste sábado, diante do Atleti, fora de casa, seria capaz de mudar a avaliação da diretoria comandada pelo presidente Joan Laporta.

O "Sport" vai na mesma linha e diz que "não há volta" na decisão. A escalação de Koeman diante do Benfica, com três zagueiros, teria ajudado no desgaste junto a Laporta. O mandatário, então, teria considerado que a situação se tornou insustentável. Os dois teriam voltado no voo de Lisboa para Barcelona sem trocar uma palavra, apesar de estarem na mesma fila do avião.

Busca de substituto na Data Fifa

A demora para o anúncio, deixando que Koeman comande o time no duelo deste sábado, se deve à pausa nos jogos por conta das Datas Fifa de outubro. O Barcelona só voltará a campo no dia 17, contra o Valencia - e a diretoria pretende usar essas duas semanas para buscar um novo comandante de forma bem pensada.

A direção estaria analisando nomes como Xavi Hernández, do Al Sadd; Robert Martínez, da seleção belga; Andrea Pirlo, sem clube; e Marcelo Gallardo, do Rier Plate. A ideia seria contratar alguém pensando em um projeto a médio prazo, e não apenas um "bombeiro" para a atual temporada.

Perguntado sobre como reverter a situação de seu trabalho no Barça, Koeman afirmou que "coisas têm que mudar" e que tudo não depende dos resultados. O treinador se negou a responder se tem má relação com o presidente Joan Laporta e se disse cansado de defender o próprio trabalho e que gostaria de estar se sentindo melhor.

- Não sei se outro treinador poderia tirar mais proveito disso. Há muitos jovens. Fala-se muito do sistema e é porque há outros jogadores disponíveis. Não temos pontas. O trabalho do treinador é trabalhar com os jogadores que há... Se eu tivesse uma bolsa de dinheiro, eu teria Messi aqui e teria outros jogadores para dominar e pressionar - comentou o ainda comandante do Barça.

Globo Esporte