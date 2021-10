Juventude anuncia Jair Ventura como novo técnico

(Foto: Márcio Cunha / ACF)





O Juventude anunciou na noite desta terça-feira a contratação do técnico Jair Ventura para substituir Marquinhos Santos, demitido do cargo na segunda após cinco jogos seguidos sem vitória no Brasileirão. Jair já está em Caxias do Sul e comanda o primeiro treino no novo clube na tarde de quarta.

Com ele, chegam o auxiliar Émerson Ávila e o analista de desempenho Antônio Macedo. Os dois vão trabalhar com a comissão técnica permanente do Juventude.

O treinador estreou na função pelo Botafogo em 2016, depois de ser auxiliar-técnico do clube e passar pelas categorias de base. Comandou a equipe por 99 partidas, com um aproveitamento de 53,2%. No fim de 2017, anunciou a saída para comandar o Santos.

Na Vila Belmiro, foram 39 partidas, com 44,4% de rendimento. Em seguida, assumiu o Corinthians, em setembro de 2018, pelo qual tornou-se vice-campeão da Copa do Brasil.

Comandou o Timão por 19 partidas antes de ser demitido após uma sequência de maus resultados. Em 2021, Jair Ventura passou por Sport e Chapecoense.

O treinador chega ao Estádio Alfredo Jaconi com a missão de garantir a permanência do Juventude na elite do futebol brasileiro. Atualmente, o clube ocupa a 17ª colocação com 28 pontos somados.

Além disso, o Alviverde está com uma sequência negativa de cinco jogos sem vencer na competição. A estreia do comandante deve ocorrer no próximo sábado, às 17h, contra o Ceará, no Alfredo Jaconi.

Ficha técnica

Nome completo: Jair Zaksauskas Ribeiro Ventura

Data de nascimento: 14/03/1979 (42 anos)

Naturalidade: Rio de Janeiro (RJ)

Carreira: 2016 e 2017 – Botafogo (RJ); 2018 – Santos (SP); 2018 – Corinthians (SP); 2020 e 2021 – Sport (PE); 2021 – Chapecoense (SC)





Globo Esporte