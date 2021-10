LaLiga firma parceria com a Sorare para entrar no mundo dos NFTs

Sorare, plataforma de fantasy football, anunciou uma parceria com aespanhola LaLiga para lançar tokens não fungíveis (NFTs) para todos os seus jogadores, criando novos fluxos de receita para os clubes do campeonato por meio de uma nova categoria de licenças.

Graças a esta oferta, os fãs, colecionadores e jogadores do fantasy de LaLiga poderão, pela primeira vez, negociar e jogar livremente com os cartões digitais dos jogadores da LaLiga. A missão de Sorare é construir "o jogo dentro do jogo" e dar aos fãs a plataforma para celebrar, compartilhar e possuir sua paixão pelo futebol.



A parceria representa um marco importante para a Sorare, ao fechar um acordo pela primeira vez com uma das maiores ligas do mundo, lar de clubes de futebol de classe mundial, como Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal CF, Valencia CF, Sevilla FC e Real Sociedad, entre muitos outros. Sorare planeja parceria com cada uma das 20 principais ligas de futebol do mundo até o final de 2022.

A parceria, que cobre LaLiga Santander e LaLiga SmartBank, é um desenvolvimento significativo para a LaLiga, que se move para o espaço NFT pela primeira vez, destacando o interesse global no espaço de cartão NFT de rápido crescimento, que vendeu mais de US ﹩ 130 milhões em cartões este ano.

Javier Tebas, Presidente da LaLiga, explicou: "Em LaLiga estamos sempre à procura de formas inovadoras para oferecer aos nossos fãs experiências novas e emocionantes e para alargar o apelo da nossa competição, a maior do mundo. Esta parceria com Sorare, o projeto de NFT esportivo mais empolgante da atualidade, nos permite alcançar novos públicos globalmente e dá aos fãs existentes maneiras adicionais de se envolverem com os jogadores e os clubes que amam. "

Nicolas Julia, CEO e cofundador da Sorare comentou: "Os NFTs são o futuro do fandom de esportes gIobaI porque permitem que os fãs se reúnam e se sintam donos dos esportes que amam. Esta parceria não é apenas um sinal da liderança crescente de Sorare no espaço esportivo NFT, é um grande sinal de intenção do mundo esportivo que vê a capacidade única de Sorare de conectar fãs com esportes por meio de NFTs como uma parte crucial de seus planos para o futuro".

"LaLiga é uma das melhores ligas do mundo, lar de alguns dos clubes e jogadores de futebol mais emocionantes do mundo. Estamos muito orgulhosos por eles terem se tornado nossa primeira parceria de liga e estamos ansiosos para trabalhar juntos nos próximos anos ", acrescentou.

Os cartões Sorare são NFTs, o que significa que cada cartão é único, escasso e sua propriedade pode ser verificada publicamente por meio do blockchain. A combinação de tecnologia NFT Sorare com cards esportivos e um jogo de fantasy é a oferta de próxima geração líder no futebol, e apoiada por lendas do futebol, incluindo Gerard Piqué, Antoine Griezmann e Rio Ferdinand. Por meio da coleta, propriedade e comercialização de coleções digitais de edição limitada, Sorare criou uma experiência de jogo única onde os usuários podem possuir seu jogo, construir conexões do mundo real e proteger e controlar seus ativos em um espaço seguro.

A experiência de jogo da próxima geração de Sorare ajudará LaLiga e seus clubes a expandir suas marcas internacionais, alcançando novos públicos de fãs, incluindo cripto-entusiastas nos EUA e na Ásia, onde Sorare está crescendo fortemente, e jogadores de fantasy em todo o mundo. A parceria abre um novo fluxo de receita para os clubes de LaLiga, criando uma categoria de licenciamento totalmente nova: NFTs.

A parceria significa que Sorare agora tem a maioria dos 100 melhores clubes de futebol do mundo sob licença, incluindo clubes globais como Liverpool FC, FC Bayern de Munique, Paris Saint-Germain FC e Juventus FC.