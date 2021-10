Lando Norris fala sobre luta contra ansiedade e saúde mental na F1

(Foto: Mario Renzi - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)





Fazendo sua terceira temporada na Fórmula 1 aos 21 anos, Lando Norris se dedica a atrair atenção para a importância dos cuidados com a saúde mental, causa adotada também pela McLaren desde 2020. Um dos pilotos mais regulares do campeonato e terceiro colocado no Mundial, o britânico não esconde que também enfrenta uma importante luta consigo mesmo - além do desafio nas pistas.

- Pela TV, as pessoas não veem as coisas pelas quais um piloto passa, mas agora há programas nos quais se conhece os bastidores, a pressão e estresse com que eles lidam. Há muitos olhos sobre você, principalmente quando se chega na Fórmula 1 em minha idade, e lidar com isso me afetou muito. Era a sensação de não saber o que vem a seguir. "E se der errado?", "E se eu não atuar bem na próxima sessão?", "Qual o resultado disso tudo?", "Vou estar na F1 ano que vem? O que farei? Porque não sou muito bom em outras coisas" - confessou.

O excesso de pensamentos pode caracterizar transtornos como ansiedade e estresse e demanda atenção, já que pode provocar desgaste físico e mental, campos que precisam estar em equilíbrio no dia a dia e principalmente quando se trata de um atleta na F1.

Essa não é a primeira vez que Norris se abre sobre o assunto. O britânico, que estreou na F1 com 19 anos, revelou que a ansiedade quase o prejudicou em seu segundo ano na categoria. Na época, ele era companheiro de Carlos Sainz, hoje na Ferrari; o espanhol foi uma forte concorrência interna ao longo do período.

- Era tudo isso. Me senti deprimido muitas vezes porque se eu tenho um fim de semana ruim, eu acho que não sou bom o suficiente e coisas assim. Com tudo isso se acumulando ao longo da temporada e a pressão nas redes sociais isso realmente pode te machucar - continuou o britânico.

Em 2020, órgãos de saúde no Reino Unido revelaram que 19 milhões de adultos sofrem com altos níveis de ansiedade. Na Inglaterra, 24% das mulheres e 13% dos homens são diagnosticados com depressão em algum momento da vida; no mundo, mais de 300 milhões de pessoas lidam com esse mal. O Brasil é um dos países com mais ansiosos: 9,3% da população, ou 18,6 milhões de brasileiros.

Norris experimentou um dos momentos mais difíceis de sua carreira no GP da Rússia, quando perdeu a chance de vencer pela primeira vez por se recusar a adotar os pneus intermediários na chegada da chuva, no fim da prova vencida por Lewis Hamilton. O britânico admitiu a culpa, mas teve apoio da equipe, de quem vem recebendo um importante suporte em sua luta pela saúde mental.

- Temos uma parceria com a Mind (instituto britânico de saúde mental), que me ajudou muito e também a outras pessoas na McLaren e no mundo em geral. Eu me sinto melhor agora, por falar com a McLaren, as pessoas que estão ao meu redor e os amigos em quem confio. Estou muito mais feliz e posso desfrutar de tudo o que faço.

Globo Esporte