Léo Pereira é suspenso pela Conmebol e desfalca o Flamengo na final da Libertadores

(Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)





O Flamengo não terá Léo Pereira na final da Libertadores. A Conmebol decidiu punir o jogador com suspensão de duas partidas e multa de 4 mil dólares (cerca de R$ 22 mil), pela expulsão no jogo de ida da semifinal, contra o Barcelona de Guayaquil. Na ocasião, Léo recebeu cartão vermelho por dar uma cotovelada em um adversário.

Léo cumpriu a primeira partida de suspensão, automática, no duelo de volta da semifinal, contra o Barcelona. O segundo jogo será cumprido contra o Palmeiras, na final da Libertadores, no dia 27 de novembro, no Uruguai.

O Flamengo foi avisado pela Comissão Disciplinar da Conmebol nesta terça-feira. A decisão será publicada em breve pela entidade em seu site oficial.

Globo Esporte