Luís Porto é cortado do Campeonato Mundial de ginástica

Luís Porto não irá para o Campeonato Mundial de ginástica artística, que será realizado ainda este mês, em outubro, no Japão. Ele, que teve como principal resultado no Campeonato Brasileiro na última semana a sétima posição no salto, foi cortado da seleção. A Confederação Brasileira de Ginástica ainda não confirmou o motivo da saída de Luis do time.

Dessa forma, o Brasil vai ao Campeonato Mundial com apenas três atletas: a campeã olímpica Rebeca Andrade, o campeão mundial da barra fixa Arthur Nory e o seis vezes medalhista de ouro no Campeonato Brasileiro na última semana Caio Souza.

As avaliações para a convocação do Campeonato Mundial foram feitas em setembro, antes mesmo do Campeonato Brasileiro.

Globo Esporte