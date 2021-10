Marcos Herrmann deixa o cargo de vice de futebol do Grêmio após derrota para o Fortaleza

(Foto: Lucas Uebel/DVG/Grêmio)





Após a derrota do Grêmio para o Fortaleza nesta quarta-feira, na Arena Castelão, o vice de futebol Marcos Herrmann anunciou que pediu demissão do cargo. O dirigente avisou que sua saída é a tentativa de "dar uma oxigenada e criar um fato novo" no clube.

Em rápido pronunciamento, Herrmann pediu desculpas ao torcedores pelo momento do Grêmio, mas também fez um apelo para que a torcida siga apoiando o time. O Tricolor é o penúltimo colocado no Brasileirão.

— Sou demissionário do cargo de vice-presidente de futebol, porque acho importante que a gente dê uma oxigenada. Agora vem uma nova comissão técnica. É importante que a gente respire ares novos, crie um fato novo e toque a vida adiante. Temos uma mudança de ciclo. Confesso que não sabia que era tão difícil. Mas o clube tem condições de superar esse momento. Reitero: é fundamental que o apoio da nossa torcida não falte ao clube, especialmente aos jogadores — declarou.

Com lugar no Conselho de Administração, Marcos Herrmann assumiu o cargo no futebol do clube em abril. Uma das primeiras ações da sua gestão na pasta foi o anúncio de Tiago Nunes, que substituiu Renato Portaluppi.

Sob a gestão de Nunes, o Grêmio conquistou o título de campeão gaúcho batendo o Inter na decisão. Mas o péssimo início da equipe no Brasileirão provocou a primeira mudança na comissão técnica do clube.

Herrmann também participou da contratação de Felipão, que chegou a ter um bom início no Brasileirão, mas o time voltou a apresentar dificuldades e não conseguiu deixar as últimas colocações da competição. O time também foi eliminado da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana.

Globo Esporte